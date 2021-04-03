شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 14.5 "مهمًا" لمستخدمى سلسلة أيفون 11.. إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مالكًا لسلسلة أيفون 11 ووجدت أن صحة بطارية جهاز أيفون الخاص بك منخفضة بشكل كبير، فلا داعى للقلق لأنه بسبب خطأ، وستقوم أبل قريبًا بطرح إصلاح له.

فبحسب موقع TOI الهندى، يتضمن iOS 14.5، الذى سيصدر فى وقت لاحق من هذا الربيع، تحديثًا حيث سيعيد نظام الإبلاغ عن حالة البطارية معايرة أقصى سعة للبطارية وقدرة ذروة الأداء على أيفون 11 و أيفون 11 Pro و أيفون 11 Pro Max لمعالجة التقديرات غير الدقيقة لتقارير صحة البطارية بالنسبة للبعض المستخدمين ".

وتقول أبل إن أولئك الذين يعانون من هذه المشكلة قد يشهدون استنزافًا غير متوقع للبطارية وحتى انخفاض قدرة الأداء القصوى، وبمجرد قيام المستخدمين بتحديث أيفون 11 أو أيفون 11 Pro أو أيفون 11 Pro Max إلى iOS 14.5 من خلال التوجه إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية، سيرون رسالة، مما يعنى أن نظام الإبلاغ عن صحة البطارية على جهاز أيفون الخاص بهم يتم إعادة ضبطه.

وبعد نجاح عملية إعادة المعايرة، ستتم إزالة الرسالة وسيتم تحديث نسبة السعة القصوى، ومع ذلك، فى حالة عدم نجاح إعادة معايرة نظام الإبلاغ عن حالة البطارية، سيرى المستخدمون رسالة تقول، "لم تنجح إعادة معايرة نظام الإبلاغ عن صحة البطارية. يمكن لمقدم خدمة معتمد من أبل استبدال البطارية مجانًا لاستعادة الأداء والسعة الكاملين ".

يُنصح المستخدمون بالانتظار حتى اكتمال إعادة المعايرة للاتصال بـ أبلCare أو زيارة مقدم الخدمة المعتمد، وفى حالة اقتراب المستخدم من نهاية فترة الضمان، ستوفر أبل تمديدًا مجانيًا لتغطية البطارية. علاوة على ذلك، إذا كان المستخدم قد دفع مسبقًا مقابل استبدال بطارية خارج الضمان من مزود خدمة معتمد بعد رؤية رسالة بطارية متدهورة أو مواجهة سلوك غير متوقع للبطارية، فستقوم الشركة باسترداد المبلغ من خلال أبلCare.