شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح صوتين جديدين لمساعدها الشخصى Siri.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم أبل بإجراء بعض التغييرات الكبيرة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون Siri بانتظام، حيث سيحصل Siri لأول مرة على صوتين جديدين وسيكون لدى المستخدمين خيار اختيارهما، بحسب موقع TOI الهندى.

وحتى الآن، كان لدى Siri صوت افتراضى ولكن الآن يمكن للمستخدمين اختيار الصوت الذى يتحدث إليهم منذ البداية عند إعداد أجهزتهم، وعلاوة على ذلك، يعد Siri أول مساعد صوتى رئيسى لا يحتوى على صوت افتراضي، حيث أن الصوت الافتراضى لمساعد جوجل هو أنثى وأيضا Amazon Alexa فهو أنثى.

وتستفيد أصوات Siri الجديدة من تقنية Neural Text to Speech (Neural TTS) للحصول على تجربة صوت أكثر طبيعية، كذلك فإن الأصوات الجديدة متاحة للمستخدمين المتحدثين باللغة الإنجليزية فى جميع أنحاء العالم، ويمكن لمستخدمى Siri الآن تحديد الصوت الذى يفضلونه بـ 16 لغة عند إعداد أجهزتهم.

وقالت أبل "يسعدنا تقديم صوتى Siri جديدين لمتحدثى اللغة الإنجليزية وخيار لمستخدمى Siri لتحديد الصوت الذى يريدونه عند إعداد أجهزتهم، وهذا استمرار لالتزام أبل الطويل الأمد بالتنوع والشمول، والمنتجات والخدمات المصممة لتعكس بشكل أفضل تنوع العالم الذى نعيش فيه ".

وللتسجيل، يتعامل Siri مع 25 مليار طلب شهريًا على أكثر من 500 مليون جهاز فى جميع أنحاء العالم، ويدعم Siri أيضًا 21 لغة فى 36 دولة، كما يعمل Siri على جميع أجهزة أبل، بما فى ذلك iPhone و iPad و Mac و HomePod mini والساعة وغيرها.