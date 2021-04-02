شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تختار دفعة جديدة من الرواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، افتتاح باب التسجيل لتشكيل دفعة جديدة من الرواد لينضموا إلى صفوفها، وقال بيان صادر عن الوكالة "إن الراغبين بتقديم الطلبات للانضمام إلى صفوف رواد الفضاء في الوكالة سيكون بإمكانهم إرسال طلباتهم عبر موقع الوكالة لرسمي على الإنترنت اعتبارا من 28 مايو المقبل".

وتبعا للبيان فإن "المتقدم يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية لقبول طلبه، منها أن يحمل جنسية تنتمي إلى بلد عضو في الوكالة، وأن يكون حاصلا على درجة معينة من التعليم- كحد أدنى درجة الماجستير في العلوم أو الطب أو الرياضيات أو الهندسة، أو حائزا ترخيص طيار اختبار".

وبالإضافة لكل ما سبق يجب أن يكون المرشح للانضمام لصفوف رواد الوكالة مجيدا للغة الإنجليزية ويفضل أن يعرف لغة أجنبية أخرى، وتبعا للوكالة فإن تدريس اللغة الروسية سيكون جزءا من البرنامج التدريبي للرواد.

ومن الشروط الأخرى لقبول الطلبات هي ألا يتجاوز عمر مقدم الطلب الخمسين سنة، وأن يحصل على شهادة صحية مماثلة لتلك التي يحصل عليها الطيارون عند قبولهم لأول مرة.