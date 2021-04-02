شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لعدم المشاركة فى معرض MWC هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أنه تم إلغاء المؤتمر العالمى للجوال (MWC) العام الماضى بسبب حالة الوباء، ومع ذلك، تخطط جمعية GSM التى تنظم المعارض التجارية السنوية لـ MWC هذا العام لعقد MWC شخصيًا، إلا أن شركة جوجل قررت عدم حضور معرض التكنولوجيا التجارى، حيث أعلنت جوجل أنها لن تشارك فى MWC هذا العام.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففى بيان رسمي، قالت جوجل: "بعد قيود وبروتوكولات السفر الحالية الخاصة بـ COVID- 19، اتخذت جوجل قرارًا بعدم المشاركة فى المؤتمر العالمى للجوال هذا العام، سنواصل التعاون بشكل وثيق مع GSMA ودعم شركائنا من خلال الفرص الافتراضية ونتطلع إلى فعاليات هذا العام ورؤيتكم فى برشلونة عام 2022 ".

وفى فبراير من هذا العام، أكدت GSMA أنها ستمضى قدمًا فى عقد MWC 2021 شخصيًا فى يونيو، وسيطلب الحاضرون فى برشلونة نتيجة اختبار Covid- 19 سلبية (فى غضون 72 ساعة) وسيكون الاختبار متاحًا فى المكان، فيما ذكر جون هوفمان، الرئيس التنفيذى لشركة GSMA Limited أيضًا أن GSMA ستستخدم التكنولوجيا لإنشاء "بيئة لا تعمل باللمس"، بدءًا من التسجيل وحتى جميع الأحداث داخل MWC.

وذكر هوفمان أيضًا أن برشلونة هذا العام سيكون مختلفًا أيضًا، حيث قال "من المتوقع أن يتم تقليص قدرة MWC Barcelona، حيث يقدر هوفمان ما بين 40،000 و 50،000 مشارك فى الحدث الرئيسى لعام 2021 مقارنة بحوالى 110،000 قبل عامين."