شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Curiosity تلتقط صورة سيلفى جديدة على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مركبةCuriosity التابعة لناسا هذا الأسبوع صورة سيلفى على كوكب المريخ، وتُظهر الصورة العربة الجوالة إلى جانب تشكيل صخري يُطلق عليه اسم "مونت ميركو" ، وهو لقب مأخوذ من جبل في فرنسا، وتم التقاطها بالفعل للاحتفال بالعينة الثلاثين من كيوريوسيتي حتى الآن، بعد أن حفرت المركبة الجوالة حفرة في عينة صخرية قريبة تُدعى "Nontron".

كما تم تسمية التشكيل الصخرى على اسم جبل في فرنسا، يقع بالقرب من قرية Nontron في جنوب شرق البلاد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضحت ناسا: "اختار الفريق ألقابًا مرتبطة بـ Nontron لهذا الجزء من الكوكب الأحمر لأن المدارات المريخية اكتشفت مادة nontronite، وهي نوع من المعادن الطينية وجدت بالقرب من Nontron.

وتحدد المهام السطحية ألقابا للمعالم لتزويد أعضاء فريق البعثة بطريقة مشتركة للإشارة إلى الصخور والتربة والسمات الجيولوجية الأخرى ذات الأهمية.

كما أنه بعد أن أخذت Curiosity العينة الثلاثين، قامت بتجفيف الصخور، قبل نقلها إلى أدوات داخل العربة الجوالة، مما سمح للعلماء بالحصول على فهم أفضل لتكوين الصخور.

تتكون الصورة السيلفى من 60 صورة تم التقاطها بواسطة Curiosity's Hand Lens Imager في 26 مارس خلال اليوم 3070 من المهمة، وتم دمج هذه الصور الستين مع 11 صورة التقطتها Curiosity's Mastcam للعربة الجوالة في 16 مارس.

وكانت التقطت Curiosity أيضًا زوجًا من الصور البانورامية باستخدام Mastcam في 4 مارس، وتساعد دراسة النتوءات من أكثر من زاوية العلماء في الحصول على فكرة أفضل عن الهندسة ثلاثية الأبعاد للطبقات الرسوبية لجبل ميركو.

جدير بالذكر أن مركبة Curiosity هي أكبر مركبة متجولة وأكثرها قدرة على الإطلاق على المريخ، وهي جزء من مهمة مختبر علوم المريخ التابع لناسا، وتم إطلاقها من الأرض في 26 نوفمبر 2011 وهبطت على سطح المريخ في 5 أغسطس 2012، وتتمثل المهمة الرئيسية للمركبة الجوالة في كشف لغز ما إذا كان المريخ يتمتع بالظروف المناسبة لدعم الحياة أم لا.