شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدة لإيلون ماسك تزيد الإقبال على شراء منازل فى تكساس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت تغريدة جديدة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX وشركة تسلا عبر حسابه بموقع "تويتر"، والتي شجع بها متابعيه الاقتراب من مدينة "ستاربيز" التي يخطط لبنائها في المستقبل، إلى قيام عدد كبير من الشعب الأمريكي بشراء المنازل في ولاية تكساس الأمريكية.

وكان ماسك قد كتب عبر حسابه منذ عدة أيام قائلا: "يرجى التفكير في الانتقال إلى ستاربيز أو المواقع الأكبر براونسفيل أو جزيرة ساوث بادري في تكساس.. وشجع أصدقائك على القيام بذلك"، مشيرا إلى حاجة شركته "سبيس إكس" لتوظيف مهندسين وفنيين وبنائين وغيرهم من المهنيين تتزايد بسرعة، وفقا لموقع روسيا اليوم.



ايلون ماسك

وبعد تغريدة إيلون ماسك، اعتبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كلامه بمثابة دعوة، إضافة إلى أن وكلاء العقارات المحليين رصدوا زيادة في عدد طلبات شراء المنازل، واصفين الواقعة بـ"تأثير إيلون ماسك"، كما قال عاملون في تجارة العقارات إن المكالمات تأتي إليهم من جميع أنحاء البلاد، وحتى من كينيا.

وكان إيلون ماسك قد تحدث عبر حسابه في بداية شهر مارس الماضي عن بناء مدينة جديدة في تكساس، ووعد بأن تلقى الكلاب في أراضي مدينة ستاربيز "معاملة حسنة للغاية"، وسيحصل القائم على المدينة على لقب "دوج"، لافتا أيضا إلى أن مساحة المدينة ستكون أكبر بكثير من قرية بوكا تشيكا، حيث تقع قاعدة الفضاء الخاصة بشركته هناك.