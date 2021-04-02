انت الان تتابع خبر 'لينكد إن' يطوّر ميزة التفاعل المنتظرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شركة "لينكد إن" (LinkedIn) أنّها تعمل على تطوير ميزة الشبكات الصوتية الخاصة بها، وقالت في بيان: "نقوم ببعض الاختبارات المبكرة لإنشاء تجربة صوتية فريدة مرتبطة بهويتك المهنية. ونحن نبحث عن كيفية إضافة الصوت إلى أجزاء أخرى من لينكدإن مثل الأحداث والمجموعات لمنح أعضائنا المزيد من الطرق للتواصل مع مجتمعهم".