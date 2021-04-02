شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لم تحتفل جوجل بكذبة أبريل هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت العديد من شركات التكنولوجيا كل عام فى 1 أبريل بتقديم "كذبة أبريل"، لكن مرة أخرى هذا العام، يبدو أن جوجل قد تخلت عن خطة لعب مزحة يوم كذبة أبريل، فهذه هى المرة الثانية التى تتخذ فيها الشركة هذا القرار، حيث ألغت جوجل العام الماضى أيضًا خدعة كذبة أبريل بسبب تفشى كورونا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فقد اتخذت الشركة مرة أخرى قرارًا بإيقاف هذا التقليد طويل الأمد بسبب كورونا، حيث قررت جوجل عدم الاحتفال بهذا اليوم احترامًا لكل الأشخاص الذين يكافحون الأمراض الفتاكة.

ووفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها Business Insider أوضح نائب رئيس التسويق العالمى فى جوجل، مارفن تشاو أن الشركة لن تلعب أى مزحة يوم كذبة أبريل هذا العام أيضًا، وتنص المذكرة الداخلية على ما يلى "على مدار العام الماضى، ألهمتنى كثيرًا مدى فائدة منتجاتنا وبرامجنا وأفرادنا خلال الأوقات الصعبة للإنسانية، لقد فعلنا ذلك بحساسية وتعاطف، مما يعكس مجموعة من التجارب الصعبة التى يواجهها الكثيرون تشهدها عالميًا.

وأضاف "وكما ستتذكر، اتخذنا قرارًا فى العام الماضى بإيقاف تقليدنا الطويل الأمد فى جوجل للاحتفال بيوم كذبة أبريل، احترامًا لجميع أولئك الذين يحاربون كورونا، نظرًا لأن الكثير من العالم لا يزال يواجه تحديات خطيرة، نشعر أنه يجب علينا مرة أخرى إيقاف النكات مؤقتًا فى يوم كذبة أبريل هذا العام، كما فعلنا فى العام الماضى، يجب أن نواصل البحث عن طرق مناسبة لإضفاء لحظات الفرح على مستخدمينا على مدار العام".

وفى الآونة الأخيرة تعاونت جوجل مع وزارة الصحة ورعاية الأسرة (MoHFW) ومؤسسة Bill & Melinda Gates لتقديم معلومات دقيقة ومستندة إلى العلم حول لقاحات كورونا، وقدم عملاق البحث لوحات معرفية فى بحث جوجل والتى تظهر الاستفسارات المتعلقة بلقاحات كورونا.