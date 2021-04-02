شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيفون 13 يوفر كاميرا عريضة متطابقة على غرار iPhone 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب إطلاق تشكيلة iPhone 13 ظهرت العديد من الشائعات، حيث شارك المحلل الشهير Ming- Chi Kuo معلومات جديدة تكشف أن أبل قد تستمر فى تقديم نفس العدسة ذات الزاوية العريضة مثل تلك التى شوهدت فى سلسلة iPhone 12، وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors.

ويشير التقرير إلى أن هواتف iPhone 13 mini و‌iPhone 13‌ وiPhone 13‌ Pro ستحتوى على نفس العدسة ذات الزاوية العريضة 7P مع فتحة f / 1.6 مثل هواتفها من سلسلة ‌iPhone 12، ويُقال إن طراز iPhone 13 Pro Max فقط يقدم عدسة بزاوية عريضة بفتحة f / 1.5، ويحصل على زيادة هامشية مقارنة بفتحة f / 1.6 على iPhone 12 Pro Max.

وعلاوة على ذلك يدعى Kuo أيضًا أن Sunny Optical من المقرر أن تكون المورد الجديد للعدسة ذات الزاوية العريضة 7P ومن المرجح أن يبدأ الإنتاج الضخم لها بحلول شهر مايو.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قال Kuo أيضًا إن أبل تخطط لإطلاق أربعة طرز بنفس أحجام الشاشة بالضبط مثل طرازات iPhone 12، ومنذ الشهرين الماضيين، كانت هناك تقارير عن استجابة فاترة لأرخص Apple iPhone لعام 2020، iPhone 12 mini.