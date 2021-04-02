شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيقاف تطبيق Periscope للبث المباشر على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت شركة تويتر عمل تطبيق البث المباشر التابع لها Periscope أمس بشكل نهائى، وذلك بعد ست سنوات من وجوده ونشر البث المباشر من الهواتف الذكية، حيث تمت إزالة التطبيق بالفعل من كل من متاجر تطبيقات Google وApple.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال بيريسكوب فى تغريدة: "نترككم مع امتناننا لجميع المبدعين والمشاهدين الذين ساهموا فى إضفاء البهجة على مجتمع Periscope، ونأمل أن نراكم جميعًا على الهواء مباشرة على تويتر".

ولن يمكن الوصول إلى معظم ميزات Periscope بعد يوم الخميس، وأعلن موقع تويتر عن إغلاق Periscope فى ديسمبر وسط تضاؤل ​​عدد المستخدمين، وسيظل موقع Periscope على الإنترنت متصلاً بأرشيف البث العام وسيظل مستخدمو Periscope قادرين على تنزيل بياناتهم من خلال منصة التدوين المصغّر.

ولبدء البث المباشر على تويتر، انقر فوق رمز Tweet composer، ثم انقر فوق رمز الكاميرا وحدد "Live" من القائمة السفلية، وقال بيريسكوب: "ترقبوا المزيد من ميزات تويتر لمنشئى المحتوى مثل Spaces والنشرات الإخبارية وتحسينات البث المباشر".

وفى ديسمبر 2016، أضاف تويتر القدرة على البث المباشر مباشرة من منصته، واستثمر فيس بوك أيضًا بشكل كبير فى البث المباشر على منصته.