شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله تيم كوك فى الذكرى الـ45 لإنشاء شركة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة أبل مؤخرا بمرور 45 عامًا على تأسيسها، حيث نشر الرئيس التنفيذى للشركة تيم كوك تغريدة عبر تويتر تذكر فيها "ستيف جوبز" وشكر جميع الموظفين فى أبل، حيث تأسست الشركة على يد ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين فى 1 أبريل 1976.

وقال كوك فى تغريدته "بينما تحتفل أبل اليوم بمرور 45 عامًا، أتذكر كلمات ستيف منذ سنوات عديدة "لقد كانت رحلة رائعة حتى الآن، ومع ذلك فقد بدأنا بالكاد، شكرًا لكل فرد فى عائلة أبل على كل ما فعلته لإثراء الحياة، نتمنى أن نصل إلى الـ 45 عامًا القادمة وما بعدها".





وفى شهر نوفمبر من العام الماضي، وصلت القيمة السوقية لشركة أبل إلى 2 تريليون دولار أمريكى وهى الآن الشركة الأكثر تداولًا فى العالم من حيث القيمة، ويعتقد المحللون أن التقييم - على الرغم من كونه رمزيًا بطبيعته - يُظهر أن شركة أبل قد حققت أداءً جيدًا حتى فى مواجهة جائحة عالمي.

ومن المثير للاهتمام أن شركة أبل ضاعفت تقييمها فى عامين فقط، ففى أغسطس 2018، وصلت شركة أبل إلى علامة 1 تريليون دولار وبعد مرور أكثر من عامين بقليل، وصلت إلى 2 تريليون دولار فى عام 2020.

وقال كوك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد أبل الثالث والأربعين فى عام 2019 فى مذكرة إن القيمة السوقية البالغة 1 تريليون دولار لم تكن "المقياس الأكثر أهمية" لنجاح الشركة ولكنها كانت نتيجة لتركيزها على منتجاتها وعملائها وقيم الشركة.