شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن سماعة الواقع المختلط القادمة من Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس سراً أن شركة Apple تستثمر في الواقع المختلط مثل سماعة الواقع المختلط، بعد تقديم مستشعرات LiDAR في أجهزة iPhone و iPad ، ويبدو أن الشركة مستعدة لإطلاق جهاز مستقل في الأشهر المقبلة، وفقًا لما نقلته TheNextWeb عن تقارير لبلومبرج.

وأشار مارك جورمان إلى أن عملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له يخطط لإطلاق نظارة واقع مختلط في غضون بضعة أشهر من خلال حدث شخصي.

وأضاف أن شركة آبل ترغب في عرض أول جهاز رئيسي لها منذ عام 2015 لوسائل الإعلام والمطورين، والسماح لهم بتجربته.

ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن سماعة رأس الواقع المختلط للشركة، ففي الشهر الماضي قال محلل Apple الشهير Ming-Chi Kuo إن الشركة تهدف إلى إطلاق الجهاز بحلول منتصف عام 2022، تليها سماعة رأس AR في عام 2025.

وفي يناير زعمت بلومبرج أن الأجهزة القادمة ستكون (في الغالب) "جهاز واقع افتراضي"، وهو شيء شبيه بمنتجات من Oculus و HTC - ولكنه أغلى بكثير.

وذكر التقرير أيضًا أن سماعات الرأس الخاصة بشركة Apple ستحتوي على شرائح متطورة (على غرار معالج M1 الخاص بها)، وشاشة عالية الدقة، وتقنية تبريد.

وتقوم Apple بقطع بعض هذه الميزات وتغييرها بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من التصميم، تهدف الشركة إلى إطلاق سماعة MR كجهاز مستقل، بدلاً من ربطها بجهاز Mac من أجل الطاقة والمعالجة.

هذا من شأنه أن يجعله عرضًا أكثر جاذبية للناس للتنقل في جميع أنحاء المنزل واستخدامه.

أخبر أشخاص مطلعون على الأمر بلومبرج أن الشركة تهدف إلى استخدام النسيج في الأجزاء الخارجية من سماعة الرأس لتقليل الوزن.

وفي فبراير، ذكرت The Information أن سماعة رأس Apple ستحتوي على عصابات رأس قابلة للتبديل على غرار Apple Watch ، بالإضافة إلى النسيج الشبكي من الخارج.

وأشار المنشور أيضًا إلى أن الشركة تهدف إلى تضمين الصوت المكاني وما يصل إلى عشرات الكاميرات وأجهزة استشعار LiDAR لتتبع اليد ووظيفة AR.

وتفكر الشركة في طرق مختلفة للسيطرة، يتضمن ذلك قرصًا على سماعة الرأس ومرفقات أصابع تشبه الكشتبان، بالإضافة إلى تتبع اليد والعين.

لن تكون أول سماعة رأس من Apple رخيصة الثمن، ذكرت المعلومات أنه سيبلغ سعرها حوالي 3000 دولار، وهو أمر لا يبدو شائنًا إذا قارنته بسعر Microsoft Hololens 2 البالغ 3500 دولار.

قد يكون الإطلاق الفعلي لسماعة الرأس على بعد بضعة أشهر على الأقل، ومع ذلك، من المحتمل أن تعلن Apple عن بعض الامتدادات وواجهات برمجة التطبيقات الجديدة لـ ARKit في WWDC.