شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة الكمبيوتر ستتمكن قريبا من كتابة نصوص الأفلام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة، أن أجهزة الكمبيوتر ستتمكن قريبًا من كتابة نصوص أفلام من خلال تحليل نماذج الأفلام الشهيرة، فيمكن كتابة الفيلم الرائد التالي للعرض على شاشات السينما بواسطة جهاز كمبيوتر، حيث اكتشف الخبراء، أن الأفلام الكبيرة تميل إلى التمسك بنفس المجازات الأساسية، مع ظهور مجموعات لسرد القصص بشكل متكرر في أكبر الأفلام كل عام.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بحث باحثون من جامعة غرناطة وجامعة قادس عن الاستعارات الشائعة في أكثر من 10000 فيلم وتقييماتهم ونوعهم ومراجعاتهم.

وحدد الباحثون الإسبان أكثر من 25000 استعارة شكلت 42 مجموعة متميزة توجد بشكل شائع ضمن الأنواع المماثلة، من خلال النظر في بيانات IMDB و TVTrope، ويخططون لإدخال هذا في نموذج التعلم الآلي لتدريب الذكاء الاصطناعي على كتابة حوار لشخصيات.

وقال الباحث المشارك خوان ميريلو: "هناك مجال ذكاء اصطناعي سردي كامل ينمو، وقد يتقدم بشكل جيد إلى هذه الميزة بالكامل في المستقبل".

وحدد التحليل أيضًا مستويات التطور بين المجموعات، على سبيل المثال، ظهرت بعض المجموعات المجازية في الأفلام لفترة طويلة جدًا.

وأخبر الباحث المشارك بابلو جارسيا سانشيز، أن الدراسة مستوحاة من بحث سابق استخدم التعلم الآلي للتنبؤ بتصنيف المستخدم للفيلم.

لاحظ المؤلفون أن البيانات التي استخدموها، بما في ذلك المراجعات، والتقييمات، والملخصات، والبيانات المجازية من IMDB و TVTropes لها ميل شائع تجاه الأفلام الحديثة، ومع ذلك، فإن النتائج التي توصلوا إليها والمنهجية التي تم تطويرها لإنتاجها يمكن أن تساعد في البحث المستقبلي وتساعد في إعداد أفلام جديدة.