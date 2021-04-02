تكنولوجيا: أجهزة الكمبيوتر ستتمكن قريبا من كتابة نصوص الأفلام.. اعرف التفاصيل

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ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بحث باحثون من جامعة غرناطة وجامعة قادس عن الاستعارات الشائعة في أكثر من 10000 فيلم وتقييماتهم ونوعهم ومراجعاتهم.
وحدد التحليل أيضًا مستويات التطور بين المجموعات، على سبيل المثال، ظهرت بعض المجموعات المجازية في الأفلام لفترة طويلة جدًا.
وأخبر الباحث المشارك بابلو جارسيا سانشيز، أن الدراسة مستوحاة من بحث سابق استخدم التعلم الآلي للتنبؤ بتصنيف المستخدم للفيلم.
لاحظ المؤلفون أن البيانات التي استخدموها، بما في ذلك المراجعات، والتقييمات، والملخصات، والبيانات المجازية من IMDB و TVTropes لها ميل شائع تجاه الأفلام الحديثة، ومع ذلك، فإن النتائج التي توصلوا إليها والمنهجية التي تم تطويرها لإنتاجها يمكن أن تساعد في البحث المستقبلي وتساعد في إعداد أفلام جديدة.