تعرفوا إلى الميزات الجديدة في نظام أندرويد 12

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 12:16 مساءً - أطلقت شركة جوجل يوم 17 مارس الماضي نسخة المعاينة الثانية للمطورين من نظام التشغيل (أندرويد 12) التي تحمل اسم (Android 12 Developer Preview 2) – وذلك بعد شهر من إطلاق نسخة المعاينة الأولى – والتي تعطينا نظرة أولية عن الإصدار التالي من نظام التشغيل، والميزات التي سيقدمها.

أولًا؛ متى سيكون نظام أندرويد 12 متاحًا؟

اعتادت جوجل خلال الأعوام الماضية أن تقدم نسخ المعاينة للإصدار الجديد وفق جدول زمني محدد، حيث تُطلق نسخة المعاينة الأولى للمطورين خلال شهر فبراير أو مارس يليها تحديثات متتابعة حتى الإصدار النهائي في شهر أغسطس أو سبتمبر، وهذا العام سيكون أندرويد 12 متاحًا للمستخدمين وفقًا للجدول الزمني التالي:

تاريخ إطلاق نسخة المعاينة الأولى للمطورين: 18 فبراير 2020.

تاريخ إطلاق نسخة المعاينة الثانية للمطورين: 17 مارس 2021.

تاريخ إطلاق الإصدار التجريبي العام: خلال مايو 2021.

تاريخ إطلاق الإصدار النهائي: خلال شهر سبتمبر 2021.

ثانيًا؛ أهم الميزات الجديدة في نظام أندرويد 12:

تركز جوجل في أندرويد 12 على جعله نظام التشغيل الأكثر ذكاءً، والأسهل في الاستخدام، مع تحسين الأداء ومراعاة الخصوصية والأمان في جوهره.

يتميز نظام أندرويد 12 بأنه يضم واجهة مستخدم أكثر سلاسة من الإصدار السابق، وواجهة مستخدم جديدة للوحة الإشعارات، وميزة تدوير الشاشة وفقاً لاتجاه وجه المستخدم، بالإضافة إلى تقديم عناصر تحكم جديدة في إيماءات النقر على الجزء الخلفي من هاتفك تتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة بسهولة، وغيرها الكثير.

لابد أن نظام أندرويد 12 سيتغير خلال الأشهر القادمة، حيث سيحصل على الكثير من التعديلات والتحسينات، ولكن الآن ومع وصول نسخة المعاينة الثانية للمطورين، إليك أهم الميزات الجديدة التي تحتاج إلى معرفتها:

1- إيماءة النقر المزدوج على الجهة الخلفية للهاتف:

كانت هناك تلميحات وإشارات حول وجود ميزة النقر المزدوج على الجهة الخلفية للهاتف (Double-tap gesture) في نظام أندرويد 11، ولكن بمجرد إطلاق الإصدار النهائي، لم نجدها في النظام، والآن مع وصول أندرويد 12 تعمل جوجل على تضمينها في هواتف Pixel التابعة لها.

تتيح لك إيماءات النقر على الجهة الخلفية للهاتف ربط خيارات النقر المزدوج مع مجموعة من مهام النظام، مثل: أخذ لقطة للشاشة، أو قفل هاتفك، أو تفعيل الوضع الصامت، أو تشغيل ملفات الوسائط وإيقافها مؤقتًا، وكذلك تشغيل تطبيقات معينة مثل: تطبيق الكاميرا، أو مساعد جوجل، وغيرها.

يمكن تفعيل الميزة من خلال الإعدادات وضبط الإجراء الذي تريد القيام به عند النقر على الجهة الخلفية للهاتف، وسيكون بإمكانك إيقافها في أي وقت، إلى جانب تعديل حساسيتها وفقًا لأسلوب حمل الهاتف.

2- وضع خاص لتسهيل استخدام الهواتف الكبيرة بيد واحدة:

خلال السنوات القليلة الماضية؛ سهلت ميزة قابلية الوصول في نظام (iOS) استخدام هاتف آيفون ذو الشاشة الكبيرة بيد واحدة. والآن في نسخة المعاينة الثانية للمطورين من نظام أندرويد 12 تقدم جوجل وضع جديد يُسمى (One-Handed Mode) يقوم بالشيء نفسه.

الجدير بالذكر أن بعض الشركات المصنعة لهواتف أندرويد تقدم هذا الوضع في واجهة المستخدم الخاصة بها – مثل: سامسونج في واجهة (One UI) وون بلس في واجهة (OxygenOS 11) – ولكن تقديمه الآن في نظام أندرويد 12 سيوحد شكل وآلية استخدامه في الهواتف ذات الشاشات الكبيرة.

يعمل هذا الوضع على سحب الواجهة لأسفل إلى منتصف الشاشة، مما يجعل كل ما هو في الجزء العلوي من شاشة الهاتف في متناول اليد، ويسهل الوصول إليه.

3- ميزة الضغط على زر التشغيل لطلب المساعدة:

قدمت جوجل ميزة اكتشاف حوادث السير في شكل تطبيق السلامة الشخصية في هاتف Pixel 4، وكما يشير الاسم تهدف الميزة إلى اكتشاف الحوادث والاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ. وفي نظام أندرويد 11 تطورت الميزة وطرحتها في أجهزة Pixel الأخرى.

ولكن في نظام أندرويد 12 يمكن طلب المساعدة من خلال الضغط بسرعة على زر التشغيل في هاتفك خمس مرات، وبذلك تطورت الميزة أكثر وأصبحت إعداد عالي المستوى يمكن تفعيله بسهولة من خلال الإعدادات، كما تتيح لك هذه الميزة أيضًا إضافة رقم مساعدة مخصص بخلاف أرقام الطوارئ المعروفة، ويمكنك أيضًا تشغيل منبه بحيث يمكن رؤيتك بسهولة عند وصول المساعدة.

4- تحديث واجهة المستخدم:

تقدم جوجل في نظام أندرويد 12 تحديثًا كبيرًا في واجهة المستخدم، حيث يوجد واجهة مستخدم جديدة للوحة الإشعارات، مع استبدال الشفافية في اللوحة بخلفية ذات لون أزرق فاتح يشبه اللون الأزرق الفاتح الذي يمكننا رؤيته في القائمة المنسدلة للإعدادات السريعة.

كما تحتوي أيقونات الإشعارات الآن على زوايا مستديرة أكثر وضوحًا، وانخفض عدد مربعات الإعدادات السريعة في الحالة الموسعة جزئيًا من 6 إلى 4، مما يفسح المجال لأيقونات أكبر.

5- مشاركة كلمة مرور الواي فاي عبر ميزة Nearby Share:

سهلت جوجل ابتداء من نظام أندرويد 10 عملية مشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي مع أي الآخرين، فكل ما عليك فعله هو إنشاء رمز QR باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي، ثم يقوم الشخص الآخر بفتح تطبيق الكاميرا في هاتف آيفون أو أندرويد لمسح الرمز، مما يتيح له الاتصال بالواي فاي بسرعة دون الحاجة لكتابة كلمة المرور.

وقد أضافت في نظام أندرويد 12 خيارًا جديدًا لمشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى شبكة (الواي فاي) WiFi عبر ميزة (المشاركة القريبة) Nearby Share، حيث ستجد خيارًا جديدًا أسفل إنشاء رمز (QR) يُسمى (turn on Nearby sharing) يتيح لك مشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي مع الأجهزة المجاورة بسرعة.

6- تدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه وجه المستخدم:

يقدم نظام أندرويد 12 ميزة جديدة تعمل على تدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه وجه المستخدم (Face-based Auto Rotate)، حيث تعتمد على الكاميرا الأمامية لاكتشاف اتجاه وجهك.

عندما يتم تدوير الهاتف ووجهك في وقت واحد، يقوم المستشعر الذكي وخوارزمية التعرف على الوضع بالكشف عن اتجاه وجهك والهاتف للمساعدة في تحديد هل تريد تدوير الشاشة أم لا. وهذه ميزة ستكون مفيدة للذين يفضلون تشغيل هواتفهم أثناء الاستلقاء على السرير.

7- عناصر تحكم جديدة في ميزة PiP:

تدعم هواتف أندرويد منذ إصدار (Android 8.0 Oreo) ميزة (الصورة داخل الصورة) PiP مما يتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة صغيرة عائمة في الشاشة أثناء استخدام تطبيقات أخرى، إلا أنها كانت محدودة إلى حد ما من حيث سهولة الاستخدام.

وفي نظام (Android 11) أضافت جوجل أخيرًا القدرة على تغيير حجم نافذة PiP عن طريق الضغط على إحدى الزوايا وسحبها، ولكن واجه بعض المستخدمين بعض المشكلات عند استخدام هذا التحسين.

لذلك تعمل جوجل في نظام أندرويد 12 على تسهيل تغيير حجم النافذة، كما تتيح عناصر التحكم الجديدة تكبير النافذة دون الانتقال إلى وضع ملء الشاشة.

8- تحسينات في ميزة لقطة الشاشة:

يقدم نظام أندرويد 12 بعض التحسينات عند أخذ لقطة للشاشة، حيث يمكنك تحرير لقطة الشاشة من خلال كتابة نصوص عليها بعدة خطوط وألوان مختلفة، وإضافة بعض (الرموز التعبيرية) emojis وتغيير أحجامها بكل سهولة بمجرد الضغط على الزر للتكبير.

بالإضافة إلى ذلك، عند مشاركة صورة في نظام أندرويد 12 ستجد خيار (تحرير) جديد يتيح لك تحرير الصور وتعديلها قبل إرسالها. ما عليك سوى إظهار قائمة المشاركة الافتراضية والنقر على (المزيد) More حيث يتم تحميل تطبيقاتك الأخرى، وستجد خيار التحرير بجوار خيار (لمشاركة القريبة) Nearby Share أسفل الصورة المصغرة.

9- تحسين عناصر التحكم في تشغيل الوسائط المتعددة:

قامت جوجل في أندرويد 11 بإعادة تصميم عناصر التحكم في الوسائط وتضمينها داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، مما يتيح لك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

ولكن في نظام أندرويد 12 أصبحت عناصر التحكم في الوسائط أكثر دقة، حيث قامت جوجل بزيادة مساحة مشغل الوسائط أكثر من ذي قبل ليمتد تقريبًا بعرض الشاشة بالكامل، ويشغل أيضًا مساحة أكبر في شاشة القفل عندما يكون نشيطًا.

كما يمكنك الآن تحديد التطبيقات التي تظهر في مشغل الوسائط وتلك التي لا تظهر من خلال الإعدادات، على سبيل المثال: إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على التحكم في تشغيل Spotify في لوحة الإعدادات السريعة، لكن لا تريد تشغيل يوتيوب نهائيًا، يمكنك إيقاف تشغيله.

10- تحسين ميزة تقسيم الشاشة:

ميزة (تقسيم الشاشة) Split-screen موجودة في أندرويد منذ بضع سنوات، ولكنها تحتاج إلى بعض التحسينات. حيث قامت سامسونج في واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها بتطوير الوظيفة بشكل أكبر من خلال ميزة (App Pair) التي تحدد لك تشغيل تطبيقين ترغب في فتحهما في وقت واحد ثم النقر فوق الرمز الناتج للقيام بذلك بسرعة كبيرة. وكان لدى LG و مايكروسوفت أيضًا أفكار مماثلة للأجهزة ذات الشاشات الثنائية.

تعمل ميزة تقسيم الشاشة في أندرويد 11 عن طريق تثبيت تطبيق واحد في نافذة أصغر ثم تشغيل تطبيق آخر، مما يجعلها عملية متعددة الخطوات. ولكن يأتي نظام (Android 12) بالفعل مع وظائف تشغيل أكثر من تطبيق في الوقت نفسه وإن كانت مخفية حتى الآن وغير متاحة للجميع.

ولكن تمكن بعض المطورين من إقران تطبيقين وتشغيلهما في وقت واحد في تقسيم الشاشة باستخدام أوامر shell في نسخة المعاينة الثانية من النظام.