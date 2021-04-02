شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف حسابك على Snapchat وإلغاء تنشيطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قررت أنك لا تريد حساب Snapchat الخاص بك بعد الآن، فمن السهل حذفه، ومع ذلك، يمكنك القيام بذلك فقط على موقع Snapchat، مما يعني أنك ستحتاج إلى معرفة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، ويجب عليك قبل حذف حسابك، أن تتأكد من حفظ أي صور أو مقاطع فيديو على Snapchat تريد الاحتفاظ بها.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ضع في اعتبارك أنه بمجرد إكمال هذه الخطوات، لن يتم حذف حساب Snapchat الخاص بك على الفور، بل سيتم إلغاء تنشيطه لمدة 30 يومًا، وخلال هذه الفترة سيكون لديك خيار إعادة تنشيط حسابك قبل حذفه نهائيًا.

1. لحذف Snapchat، انتقل إلى بوابة الحساب وأدخل اسم المستخدم (أو البريد الإلكتروني) وكلمة المرور، يمكنك أيضًا حذف حسابك بالانتقال إلى موقع Snapchat والضغط على "دعم" أسفل الصفحة، وعلى الجانب الأيمن من صفحة الدعم، حدد "حسابي والأمان" و"حذف حسابي".

2. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الويب مطلقًا، فقد تحتاج إلى التحقق من حسابك باستخدام رمز تم إرساله إلى عنوان بريدك الإلكتروني، احصل على الرمز من بريدك الإلكتروني، وأدخله على موقع Snapchat واضغط على "إرسال".

3. في صفحة "حذف الحساب"، أعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، واضغط على "متابعة".

4. حسابك الآن في طور التعطيل، ستتلقى تأكيدًا بالبريد الإلكتروني عندما يتم إلغاء تنشيطه، ويستمر إلغاء التنشيط لمدة 30 يومًا، وعندها سيتم حذف حسابك بالكامل.

إذا قررت إعادة تنشيط حسابك على Snapchat قبل مرور 30 يومًا، فيمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. قد تستغرق إعادة تنشيط حسابك ما يصل إلى 24 ساعة.