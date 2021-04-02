شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية حذف حسابك على Snapchat وإلغاء تنشيطه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا قررت أنك لا تريد حساب Snapchat الخاص بك بعد الآن، فمن السهل حذفه، ومع ذلك، يمكنك القيام بذلك فقط على موقع Snapchat، مما يعني أنك ستحتاج إلى معرفة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، ويجب عليك قبل حذف حسابك، أن تتأكد من حفظ أي صور أو مقاطع فيديو على Snapchat تريد الاحتفاظ بها.
2. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الويب مطلقًا، فقد تحتاج إلى التحقق من حسابك باستخدام رمز تم إرساله إلى عنوان بريدك الإلكتروني، احصل على الرمز من بريدك الإلكتروني، وأدخله على موقع Snapchat واضغط على "إرسال".
3. في صفحة "حذف الحساب"، أعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، واضغط على "متابعة".
4. حسابك الآن في طور التعطيل، ستتلقى تأكيدًا بالبريد الإلكتروني عندما يتم إلغاء تنشيطه، ويستمر إلغاء التنشيط لمدة 30 يومًا، وعندها سيتم حذف حسابك بالكامل.