شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد هليكوبتر ناسا تنزل أرجلها الأربع على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب هليكوبتر Ingenuity التابعة لناسا من رحلتها الأولى على سطح المريخ، بعد أن خفضت جميع الأرجل الأربع، مما جعلها في وضع يمكنها من الانطلاق على سطح المريخ، حيث وصلت الطائرة العمودية التي يبلغ وزنها 4 أرطال (1.8 كيلوغرام) إلى المريخ متصلة بمستكشف المثابرة، والتي هبطت على الكوكب الأحمر في 18 فبراير.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت ناسا إن هذه كانت عملية "خطوة بخطوة"، مع توقع أن يستغرق النشر الكامل للطائرة الهليكوبتر حوالي ستة أيام حتى يكتمل.

وسيقوم فريق ناسا بإطلاق المركبة تدريجياً في عدة خطوات للحصول عليها بأمان على السطح الآن بعد العثور على موقع طيران تجريبي مناسب.

تقول الوكالة، إن الآن جميع الأرجل الأربعة متدلية، وستكون المثابرة قادرة على بدء عملية تركها ووضعها على تربة المريخ.

عندما يتم إطلاقها بالكامل على "مهبط طائرات الهليكوبتر" المخصص، وهو الأول على كوكب آخر، وسيبدأ العمل في إعداد المركبة للإقلاع، والمتوقع أن تكون في وقت ما بعد 8 أبريل، فإنه بمجرد أن تؤكد فرق الهليكوبتر والعربة الجوالة، أن المثابرة تقع بالضبط في المكان الذي يريدون أن تكون فيه داخل المطار، تبدأ عملية نشر المروحية على سطح المريخ.

وستستغرق عملية نشر طائرة الهليكوبتر حوالي ستة أيام مريخية، أي ما يعادل ستة أيام وأربع ساعات على الأرض، وفي أول يوم مريخي، سيقوم الفريق على الأرض بتنشيط جهاز كسر الترباس، وإطلاق آلية قفل ساعدت في تثبيت المروحية بقوة أسفل المسبار أثناء الإطلاق والهبوط على المريخ.

كما أنه في اليوم التالي، سيطلقون جهازًا لقطع الكابلات، مما يتيح للذراع الميكانيكي الذي يحمل الهليكوبتر لبدء تدوير المروحية بعيدًا عن وضعها الأفقي، وستمتد الطائرة العمودية أيضًا على اثنتين من أرجل الهبوط الأربع.