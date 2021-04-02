شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجهيز مركبة SpaceX بنافذة فى الأعلى استعدادا لأول طاقم من المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز شركة SpaceX مركبة الفضاء Crew Dragon بنافذة في الأعلى لأول مهمة يقودها مدنيين في العالم إلى الفضاء Inspiration4 في وقت لاحق من هذا العام، حيث نشرت الشركة انطباع فنان عن Crew Dragon المعدلة خصيصًا على تويتر مع التسمية التوضيحية: "منظر جديد للطاقم".

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتاح نافذة Crew Dragon الإضافية عند مقدمة كبسولة الفضاء، وذلك لحصول ركابها الأربعة على المتعة خلال مشاهدة المناظر البانورامية للأرض.

كما أنه من المقرر إطلاق المهمة التاريخية من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في 15 سبتمبر من هذا العام.

كما تم الكشف عن هذه النافذة بعد وقت قصير من مؤتمر صحفي حيث كشفت SpaceX عن آخر اثنين من أعضاء طاقم Inspiration4.

ويشمل الركاب الجدد سيان بروكتور، مدرس جامعى في تيمبي بأريزونا، وكريس سيمبروسكي، ضابط إرسالية سابق في سلاح الجو من إيفريت بواشنطن.

وينضمون إلى الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Shift4 Payments، جاريد إيزاكمان، الذي اشترى الرحلة، و Hayley Arceneaux، مساعدة الطبيب في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال في ممفيس بتينيسي، والذي تم الكشف عنها كفائزة بالمقعد في وقت سابق من هذا العام.

كما تم تصميم المهمة التي أطلق عليها اسم Inspiration4 في المقام الأول لزيادة الوعي والدعم لمركز سرطان الأطفال، الذي نجح في علاج Arceneaux من سرطان العظام عندما كانت طفلة.

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها المدنيون إلى الفضاء، إلا أنها أول مهمة يقودها مدنيون فقط.

وستدور المركبة حول الأرض لمدة ثلاثة أيام فقط، وتكمل مدارًا واحدًا كل 90 دقيقة على طول مسار رحلة مخصص، حيث تسافر بأكثر من 17000 ميل في الساعة، وسيتم مراقبة تقدمها بعناية في كل خطوة من خلال التحكم في مهمة SpaceX.

وسيتلقى طاقم Inspiration4 تدريباً تجارياً على رواد الفضاء من قبل SpaceX على مركبة الإطلاق Falcon 9 ومركبة Dragon الفضائية، والميكانيكا المدارية، التي تعمل في الجاذبية المنخفضة، وأشكال أخرى من اختبارات الإجهاد قبل السفر.