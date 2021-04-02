شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر خدمة الحجز المزدوجة فى 49 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خدمة الحجز المزدوجة من Google التي تعمل بالذكاء الاصطناعي متاحة الآن في 49 ولاية أمريكية بعد أكثر من عامين من بدء التجارب الأولية، ويبدو أن هذا سيكون الحد الأقصى لتغطية Duplex في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

ونقل موقع the verege عن جوجل أنه ليس لديها جدول زمني لإطلاق الخدمة في آخر ولاية معطلة - لويزيانا - بسبب قوانين محلية غير محددة.

ويعد التكيف مع التشريعات المحلية أحد الأسباب التي جعلت Duplex يستغرق وقتًا طويلاً لنشره في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت جوجل إنه يتعين عليها إضافة ميزات معينة إلى الخدمة (مثل تقديم رقم معاودة الاتصال للشركات التي اتصلت بها Duplex) لجعلها قانونية في بعض الولايات، في حالات أخرى، كان الأمر مجرد انتظار لتغيير التشريع.

ووفقا لـthe verege يجب على Google تكييف DUPLEX للقوانين المحلية

وتم رصد الإنجاز الجديد المتمثل في 49 ولاية بواسطة AndroidPolice ، بناءً على صفحة دعم Google التي تسرد توفر Duplex.

وأبهرت Google الجماهير عندما كشفت لأول مرة عن Duplex في مؤتمر I / O لعام 2018. كميزة في Google Assistant ، يستخدم Duplex AI للاتصال بالشركات المحلية، وإجراء الحجوزات في المطاعم ومصففي الشعر نيابة عنك باستخدام صوت اصطناعي يبدو واقعيًا.

ولكن كما هو الحال غالبًا مع العروض التوضيحية التقنية وعدت Google بأكثر مما يمكنها تقديمه، وفي عام 2019 تم الكشف عن أن 25، من مكالمات Duplex يتم إجراؤها بواسطة البشر وأن 19% من المكالمات التى بدأها النظام الآلي يجب أن يتم إكمالها بواسطة الأشخاص، في تقاريرنا الخاصة وجدنا أن المطاعم غالبًا ما تخلط بين Duplex والمكالمات الآلية التلقائية للبريد العشوائي.

وليس من الواضح ما هي النسبة المئوية لمكالمات Duplex التي يتم إجراؤها بواسطة AI، ولكن لا يمكن فرض ضرائب على الخدمة بسبب عدد كبير جدًا من حجوزات المطاعم أثناء عمليات الإغلاق الوبائي، مع بدء الأنشطة التجارية في الانفتاح مرة أخرى هذا العام سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان Duplex مواكبة ذلك.