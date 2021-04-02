شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إنستجرام يتيح ميزة Remix الشبيهه بتيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لموقع TheNextWeb، إن شركة انستجرام قامت بنسخ ميزة مشهورة فى تيك توك تسمى Duets وأعادت تسميتها "Remix"، وباستخدام هذه الخدمة، يمكنك مثلا التخطيط لتعاون مع صديق يجعل الأمر يبدو كإبداع سينمائي مخطط لها.

ويمكن استخدامها عبر الضغط على قائمة ثلاثية النقاط على Reels، وتحديد خيار "Remix this Reel"، ثم البدء في تسجيل المقطع الخاص للمستخدم.

ويتم طرح الميزة بالفعل في جميع تطبيقات Instagram ، وسيتم تمكينها على جميع Reels المنشورة من خلال الحسابات العامة.

الشيء الجيد في استيراد هذه الميزة هو أن المبدعين في بلدان مثل الهند، حيث لا يتوفر TikTok، سيتمكنون من إنشاء مقاطع فيديو تعاونية قصيرة بسهولة.

ومع ذلك، فإن الشبكة الاجتماعية المملوكة لـ Facebook ليست الوحيدة التي تنسخ TikTok، في الأسبوع الماضي، ذكرت TechCrunch أن Snapchat تعمل أيضًا على ميزة تشبه Duets - تسمى أيضًا Remix. قد تضطر إلى إعادة التفكير في الاسم الآن.

ويحاول Instagram أن يستحوذ على شعبية TikTok من خلال الميزات والتطبيقات الجديدة، في الشهر الماضي، أطلقت تطبيق Lite بحجم 2 ميجابايت في 170 دولة، وقالت إن دعم Reels قريبًا.