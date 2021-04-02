تكنولوجيا: تسريبات مصورة تعطينا نظرة على تصميمات Moto G60 و Moto G20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفادت بعض التقارير إلى أن شركة موتورلا تستعد للكشف عن طرازين إضافيين إلى مجموعة Moto G، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق كل من G50 و G100 و G10 و G10 Power و G30.

وظهر اليوم بعض الصور المسربة عالية الجودة والتي تفصح عن تصميم هاتف Moto G60، ولكن بالتأكيد لا يوجد اي أدلة عن صحة هذه الصور.

واستنادًا إلى ذلك، يبدو ان هاتف Moto G60 مصمم بحافة سفلية سمكية على عكس Moto G50، وكذلك كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وشاشة بدقة Full HD+ بحجم 6.78 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وتشمل الميزات الأخرى معالج Snapdragon 732 والذي للأسف لا يدعم اتصال 5G.

ومن المثير للاهتمام ان هناك إصدار آخر تم تسريبه اليوم بواسطة Abhishek Yadav، وهو Moto G20.

وعلى ما يبدو، سيحتوي هذا الإصدار على إعداد كاميرا رباعي بدقة 64 + 8 + 2 + 2 ميجابكسل، بالاضافة إلى نتوء من الأمام والذي يشمل الكاميرا الأمامية، وكذلك حافة سفلية سميكة ومستشعر لبصمة الأصبع مثبت على الخلف.

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