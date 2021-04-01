شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون: كوكب أورانوس يصدر أشعة سينية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلق على كوكب أورانوس "أغرب كوكب" في النظام الشمسي نظرًا لدورانه الجانبي وعدم وجود سطح حقيقي، ولكن اكتشافًا جديدًا يضيف المزيد من الغرابة إليه، حيث اكتشف علماء الفلك الأشعة السينية X-rays القادمة من أورانوس لأول مرة، والتي تكون في الغالب انعكاسات من الشمس، لكن بعض الإشارات تنبعث من الكوكب نفسه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقترح الفريق أن الحلقات المحيطة بالكوكب تنتج الأشعة السينية، على غرار تلك الخاصة بزحل، أو يمكن أن تأتي من الشفق القطبي كما تفعل على كوكب المشتري.

يمكن أن يساعد تحديد مصادر الأشعة السينية من أورانوس علماء الفلك على فهم أفضل لكيفية إطلاق أجسام غريبة في الفضاء، مثل الثقوب السوداء المتنامية والنجوم النيوترونية الأشعة السينية.

وكان تم الكشف عن الضوء من المذنبات والزهرة والأرض والمريخ وزحل وبلوتو والمشتري والعديد من أقمار المشتري، ولكن لم يتم رؤية سوى عمالقة الجليد مثل أورانوس ونبتون مع نطاق موجات الأشعة السينية.

أجرى الباحثون الدراسة بسحب البيانات من مرصد Chandra X-ray التابع لناسا في عامي 2002 و 2017، والتي سلطت الضوء على اكتشاف واضح للأشعة السينية من الملاحظة الأولى.

ويفسر العلماء هذا الأمر بأن أورانوس محاط بجسيمات مشحونة مثل الإلكترونات والبروتونات في بيئته الفضائية القريبة، التي إذا اصطدمت مع الحلقات، فقد تتسبب في توهج الحلقات في الأشعة السينية.

أما الاحتمال الآخر، فهو أن بعض الأشعة السينية على الأقل تأتي من الشفق القطبي على أورانوس، وهي ظاهرة تمت ملاحظتها سابقًا على هذا الكوكب عند أطوال موجية أخرى.