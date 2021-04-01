شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون: كوكب أورانوس يصدر أشعة سينية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقترح الفريق أن الحلقات المحيطة بالكوكب تنتج الأشعة السينية، على غرار تلك الخاصة بزحل، أو يمكن أن تأتي من الشفق القطبي كما تفعل على كوكب المشتري.
يمكن أن يساعد تحديد مصادر الأشعة السينية من أورانوس علماء الفلك على فهم أفضل لكيفية إطلاق أجسام غريبة في الفضاء، مثل الثقوب السوداء المتنامية والنجوم النيوترونية الأشعة السينية.
أجرى الباحثون الدراسة بسحب البيانات من مرصد Chandra X-ray التابع لناسا في عامي 2002 و 2017، والتي سلطت الضوء على اكتشاف واضح للأشعة السينية من الملاحظة الأولى.
ويفسر العلماء هذا الأمر بأن أورانوس محاط بجسيمات مشحونة مثل الإلكترونات والبروتونات في بيئته الفضائية القريبة، التي إذا اصطدمت مع الحلقات، فقد تتسبب في توهج الحلقات في الأشعة السينية.
أما الاحتمال الآخر، فهو أن بعض الأشعة السينية على الأقل تأتي من الشفق القطبي على أورانوس، وهي ظاهرة تمت ملاحظتها سابقًا على هذا الكوكب عند أطوال موجية أخرى.