ليست بيتكوين ولا إثيريوم.. عملة رقمية تتصدر المشهد بأرباح خيالية تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 10:17 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 11:05 مساءً

مع السباق المحموم للعملات الرقمية خاصة مع نهاية 2020 والربع الأول من 2021، لا زالت العملات الاساسية كالبيتكوين والإثيريوم تتصدر المشهد الإعلامي لمتتبعي منصات البلوكتشين.

ولكن بعيداً عن ذلك فهناك عملات رقمية أقل شهرة وأكثر ربحية، باتت تحتل مراكز متقدمة في اهتمام المستثمرين، مما يفتح الباب على مصراعيه على مصطلح الاقتصاد الرقمي اللامركزي والمتعدد.

وبحسب موقع “investing” فقد ارتفعت عملة بينانس كوين للمرة الأولى في تاريخها إلى مستويات 330 دولار، بعد صعودها خلال الدقائق الماضية بأكثر من 8%.

بينما زادت القيمة السوقية لعملة بينانس كوين إلى مستويات 51 مليار دولار بارتفاع 5 مليارات دولار عن تداولات أمس الأربعاء.

جاء ارتفاع BNB/USD بتداولات نشطة بلغت نحو 3.3 مليارات دولار حتى تلك اللحظات من تعاملات الخميس التي لم تنتهي بعد.

وتفوقت بينانس كوين على عملات كبرى مثل بتكوين وإيثريوم، بعد ارتفاعها خلال أسبوع بأكثر من 40% بينما زادت خلال مارس بحوالي 32%.

وفي المقابل ارتفعت بتكوين بأقل من 1% صعودا إلى مستويات 59.4 ألف دولار ، بينما تخطت قيمتها السوقية نحو 1.1 تريليون دولار.

وارتفعت بتكوين التي تقترب بشدة من مستوياتها التاريخية عند 61 ألف دولار، خلال أسبوع بحوالي 15% بينما زادت بنحو 21% خلال تعاملات مارس الماضي.

بينما زادت إيثريوم بحوالي 6% خلال تلك اللحظات لتصل إلى مستويات 1.939 ألف دولار، لتقترب من مستوياتها التاريخية أعلى الـ2000 دولار.

بينما ارتفعت ايثريوم بحوالي 20% خلال أسبوع وزادت بحوالي 24% خلال تعاملات مارس ، بينما قفزت قيمتها السوقية إلى مستويات 224 مليار دولار.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.