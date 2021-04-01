تكنولوجيا: أحدث ساعة ذكية من Casio تستخدم نظام تشغيل Wear OS من جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقا لأحدث التقارير، أضافت شركة Casio ساعة ذكية جديدة إلى خط G-SHOCK الخاص بها، وتأتي هذه الساعة الجديدة بحجم أكبر وبنظام تشغيل WearOS المدعوم من شركة جوجل؛ وهو نظام التشغيل الموجود بمعظم الساعات الذكية الحالية.

يُطلق على الساعة اسم GSW-H1000، وهي جزء من مجموعة G-SQUAD PRO وتعد بتقديم مجموعة من الوظائف التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على الحفاظ على لياقتهم باستخدام أهداف النشاط وميزة تتبع اللياقة البدنية.

وعلاوةً على ذلك، فهي تتميز بميزة مقاومة الصدمات ومقاومة الماء حتى عمق 200 متر، كما انها تحتوي على مستشعر بصري يقيس معدل ضربات القلب والبوصلة ومستشعر الارتفاع/ضغط الهواء، بالاضافة إلى مقياس التسارع، ومقياس الجيرومتر، ونظام تحديد المواقع العالمي المدمج، والمزيد.

تجمع ساعة Casio الذكية الجديدة بين شاشة أحادية اللون مع شاشة LCD ملونة، وتتيح هذه الشاشة المزدوجة للمستخدمين اختيار الإعداد المناسب مع الحفاظ على الرؤية المناسبة في جميع الأوقات.

أما عن هيكل الساعة نفسه، فهو مصنوع من التيتانيوم والذي من المفترض أن يوفر حماية كبيرة ضد التآكل، كما ان الساعة تضم زر Start من الألومنيوم ايضًا، في حين ان الحافظة والحزام يأتيان مطليان بطلاء على شكل خلية نحل.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حول السعر والتوافر حتى الآن، على الرغم من أننا نعلم أنها ستكون متاحة في ثلاثة أشكال مختلفة: GSW-H1000-1 و GSW-H1000-1A و GSW-H1000-1A4.

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