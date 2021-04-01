شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعين ببطاريات تسلا بمزرعتها للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple أنها تبني مشروعًا كبيرًا لتخزين البطاريات في مزرعة شمسية بشمال كاليفورنيا كانت تتصدرها في عام 2015، ولكن ما لم تشاركه الشركة هو أن حزم البطاريات ستأتي من Tesla، كما نقلت The Verge.

وتمت الموافقة على الإعداد المعلن عنه حديثًا، والذي سيخزن ما يصل إلى 240 ميجاواط / ساعة من الطاقة، من قبل مجلس المشرفين في مقاطعة مونتيري في عام 2020، وفقًا للوثائق المقدمة العام الماضي.

وستتألف من 85 حزمة من بطاريات الليثيوم أيون تسلا "megapacks" وستُستخدم للمساعدة في دعم مقر الشركة الرئيسي في كوبرتينو.

وأكد رئيس التخطيط في مقاطعة مونتيري أن Apple ستستخدم بطاريات Tesla في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge.

وامتنعت شركة آبل عن التعليق، لم ترد تسلا على طلب للتعليق.

أعلنت Tesla لأول مرة عن نظام بطارية megapack في عام 2019، ومع ذلك، فإن إعداد التخزين 60MW الذي ستستخدمه Apple ليس الأكبر من Tesla.

وقامت الشركة ببناء حلول تخزين البطاريات في أستراليا وجنوب هيوستن، تكساس بحجم 100 ميجاوات، ومع ذلك وصفته شركة آبل بأنه "أحد أكبر مشاريع البطاريات في البلاد" في بيان صحفي، قائلة إن نظام البطاريات يمكنه تشغيل أكثر من 7000 منزل ليوم كامل.

وستتيح بطاريات Tesla لشركة Apple تخزين الطاقة الناتجة عن مجموعتها الشمسية البالغة 130 ميجاوات في المزرعة والتي تسمى California Flats.

وبينما تستخدم Apple بطاريات الليثيوم أيون في العديد من منتجاتها، فمن غير المعروف أنها تعمل في أي مشاريع على نطاق الشبكة، يقال إن الشركة تعمل على تطوير بطارية ليثيوم فوسفات الحديد لمشروع السيارة الكهربائية.