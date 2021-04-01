اكتشاف مثير: كوكب أورانوس ينتج الأشعة السينية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 09:16 مساءً - يسمى أورانوس “أغرب كوكب” في النظام الشمسي بسبب دورانه الجانبي وعدم وجود سطح حقيقي له ، لكن اكتشافاً جديداً يضيف المزيد من الغموض إلى عملاق الجليد الغريب.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

اكتشف علماء الفلك الأشعة السينية القادمة من أورانوس لأول مرة والتي هي في الغالب انعكاسات من الشمس ، ولكن بعض الإشارات تنبعث من الكوكب نفسه.

يقترح الفريق أن الحلقات المحيطة بالكوكب تنتج الأشعة السينية ، على غرار أشعة زحل ، أو يمكن أن تأتي من الشفق كما هو الحال على كوكب المشتري.

يمكن أن يساعد تحديد مصادر الأشعة السينية من أورانوس علماء الفلك على فهم أفضل لكيفية إطلاق الثقوب السوداء المتنامية والنجوم النيوترونية الأشعة السينية في الفضاء.

تعتبر انبعاثات الأشعة السينية في نظامنا الشمسي ملاحظة شائعة.

فقد تم الكشف عن الضوء من المذنبات والزهرة والأرض والمريخ وزحل وبلوتو والمشتري والعديد من أقمار المشتري ، ولكن فقط عمالقة الجليد مثل أورانوس ونبتون لم يسبق لهم أن شوهدوا مع موجات الأشعة السينية.

سحب الباحثون بيانات من مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا من 2002 و 2017 ، والذي سلط الضوء على “اكتشاف واضح للأشعة السينية من الملاحظة الأولى”.

وعلى الرغم من الأمر محير، إلا أنّ العلماء يقولون أنه هناك إجابتين فقط على ما يمكن أن يتسبب في إصدار أورانوس للأشعة السينية.

وقد شوهدت الملاحظات على كل من المشتري وزحل ، والذي كان سبب ضوء الأشعة السينية المبعثرة عليها ارتداد صغيرهم من الكواكب.

ومع ذلك ، لا تتناسب جميع انبعاثات الأشعة السينية التي لوحظت في البيانات مع هذه الفرضية ، حيث يبدو أن بعضها يأتي من أورانوس نفسه.

كتب الفريق في بيان صحفي أن أورانوس محاط بجسيمات مشحونة مثل الإلكترونات والبروتونات في بيئته الفضائية القريبة.

“إذا اصطدمت هذه الجسيمات النشطة بالحلقات ، فقد تتسبب في توهج الحلقات في الأشعة السينية.

أما الاحتمال الآخر فهو أن بعض الأشعة السينية على الأقل تأتي من الشفق على أورانوس، وهي ظاهرة سبق ملاحظتها على هذا الكوكب بموجية طويلة أخرى.”

تم العثور على الشفق الملون على الأرض، وهو يحدث عندما تتفاعل الجسيمات عالية الطاقة مع الغلاف الجوي. تنبعث الأشعة السينية في شفق كوكبنا الذي تنتجه الإلكترونات النشطة بعد أن تسافر إلى خطوط المجال المغناطيسي للكوكب إلى أقطابها وتتباطأ بسبب الغلاف الجوي.

يحتوي المشتري أيضاً على الشفق الذي ينتج أشعة سينية تنبعث عندما تنتقل الإلكترونات إلى خطوط المجال المغناطيسي وتتحد مع الذرات والجزيئات المشحونة التي تمطر في المناطق القطبية للكوكب.

ومع ذلك ، فإن العلماء أقل يقيناً بشأن أسباب الشفق على أورانوس ، لكنهم يأملون في أن تكمن الإجابات في ملاحظات شاندرا.

وأوضح الباحثون أن ” أورانوس هو هدف مثير للاهتمام بشكل خاص لملاحظات الأشعة السينية بسبب التوجهات غير العادية لمحور الدوران ومجاله المغناطيسي.

في حين أن محاور الدوران والمجال المغناطيسي للكواكب الأخرى في النظام الشمسي متعامدة تقريباً على مستوى مدارها ، فإن محور دوران أورانوس مواز تقريباً لمساره حول الشمس.

علاوة على ذلك ، بينما يميل أورانوس على جانبه ، يميل مجاله المغناطيسي بمقدار مختلف ، ويقابل مركز الكوكب. وقد يكون ذلك السبب في جعل الشفق معقد ومتغير بشكل غير عادي.”