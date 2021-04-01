iOS 14.5 يعيد معايرة بطاريات iPhone 11

دبي - يزن راشد - يقدم الإصدار التجريبي من iOS 14.5 من شركة آبل، الذي يتم اختباره حاليًا، عملية جديدة لإعادة معايرة تقارير صحة البطارية عبر أجهزة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

وتحاول آبل إصلاح استنزاف البطارية وتقليل مشكلات الأداء التي أثرت في بعض أجهزة iPhone 11 من خلال إعادة معايرة بطارياتها في التحديث القادم للنظام التشغيلي.

وتشمل أعراض هذا الخطأ سلوك استنزاف غير متوقع للبطارية أو في بعض الحالات، انخفاض قدرة الأداء القصوى، وتقول آبل: إن الإبلاغ غير الدقيق عن حالة البطارية لا يعكس مشكلة في صحة البطارية الفعلية.

وكما هو موضح في مستند الدعم، تقول آبل: إن التحديث يعيد معايرة السعة القصوى للبطارية وسعة الأداء القصوى عبر نماذج تشكيلة iPhone 11 لمعالجة التقديرات غير الدقيقة لتقارير صحة البطارية التي واجهها بعض المستخدمين.

وتحدث العملية عندما تقوم بتحديث أجهزة iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max إلى iOS 14.5 القادم.

وبعد تثبيت التحديث، يرى مستخدمو iPhone 11 رسالة في إعدادات صحة البطارية حول عملية إعادة المعايرة.

وقد يستغرق نظام سلامة البطارية بضعة أسابيع لمعرفة مقدار السعة المتبقية للبطارية ومقدار الأداء الذي يمكن أن توفره.

ولا يبدو أنه يجب على المستخدمين ملاحظة الكثير من الاختلاف أثناء العملية، وذلك بالرغم من ظهور رسالة في قسم صحة البطارية بقائمة الإعدادات توضح ما يحدث.

وتحدث إعادة معايرة السعة القصوى وقدرة الأداء القصوى أثناء دورات الشحن المنتظمة، وقد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع، ولن تتغير نسبة السعة القصوى المعروضة أثناء إعادة المعايرة.

وعند اكتمال إعادة المعايرة، يتم تحديث النسبة المئوية للسعة القصوى ومعلومات قدرة الأداء القصوى، وإذا أشارت إعادة المعايرة إلى أن صحة البطارية قد انخفضت بشكل ملحوظ، فيرى المستخدمون رسالة خدمة البطارية.

وقد يتم تحديث قدرة الأداء القصوى، لكن هذا قد لا يكون ملحوظًا من معظم المستخدمين، وإذا تم عرض رسالة سابقة للبطارية المتدهورة، فتتم إزالة هذه الرسالة بعد التحديث إلى iOS 14.5.

ويتم حاليًا اختبار العملية في أحدث إصدار من الإصدار التجريبي للمطور، وبالنظر إلى أن آبل لديها صفحة دعم لهذه العملية، فهناك فرصة كبيرة لإدخالها في الإصدار النهائي.

وقد لا تنجح إعادة المعايرة في بعض الحالات، وتظهر رسالة خدمة البطارية، وتقول آبل: إنها تستبدل هذه البطاريات المتأثرة مجانًا لاستعادة الأداء والسعة الكاملين.

وإذا كنت تواجه مشكلات في البطارية مع جهاز iPhone 11، فإن هذه العملية قد تساعد في التخفيف منها عند إصدار iOS 14.5.

وليس من غير المعتاد أن تصدر آبل مستندًا حول تغيير البطارية قبل بداية الاستبدال، وكانت الشركة أكثر شفافية عندما أجرت تغييرات على نظام توصيل الطاقة الخاص بجهاز آيفون منذ أن تم اكتشاف اختناق أداء أجهزة آيفون القديمة لحماية البطارية.