كاسيو تكشف عن ساعة G-Shock الذكية مع Wear OS

دبي - يزن راشد - كشفت شركة كاسيو النقاب عن أول ساعة ذكية متينة من G-Shock باستخدام منصة Wear OS من جوجل.

وتتميز GSW-H1000، وهي جزء من مجموعة G-Squad Pro المتينة من كاسيو، بمجموعة من الميزات الرياضية، وهي أيضًا أول ساعة G-Shock مزودة بشاشة ملونة.

وكما تتوقع في ساعة G-Shock، تتمتع GSW-H1000 بمظهر قوي مع ظهر من التيتانيوم لمزيد من المتانة من أجل مقاومة الصدمات والبقاء تحت الماء حتى عمق 200 متر.

وتحصل الساعة على نظام التشغيل Wear OS بالإضافة إلى شاشة العرض الثنائية الطبقة مع شاشة من نوع LCD تعمل دائمًا لعرض الوقت جنبًا إلى جنب مع شاشة LCD ملونة بقياس مقاس 1.2 إنش يمكنها عرض الخرائط والإشعارات وبيانات المستشعر وغيرها من المعلومات.

وتمثل هذه الإضافات المرة الأولى من نوعها بالنسبة لساعات G-Shock، وذلك بالرغم من أن كاسيو تستخدم نظام التشغيل Wear OS في تشكيلة الساعات الذكية Pro Trek.

وتتضمن الساعة أيضًا أجهزة استشعار، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي المدمج، ومستشعر معدل ضربات القلب البصري، والبوصلة، والارتفاع، والضغط الجوي والمزيد.

ويشمل أيضًا تطبيق كاسيو 24 خيارًا للتمرين الداخلي و 15 نشاطًا، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات عبر الطرق والسباحة أو الرياضات الشديدة، مثل: ركوب الأمواج والتزلج على الجليد.

وفي الوقت نفسه، تمنحك منصة Wear OS الوصول إلى إشعارات الهاتف الذكي والعديد من التطبيقات والوصول إلى مساعد جوجل.

وبصفتها المنتج الرئيسي لخط G-SQUAD الذي يركز على الرياضة، فإن GSW-H1000 مفيدة للاستخدام في مجموعة واسعة من الإعدادات الرياضية.

وتتميز الشاشة بواجهة ذات تخطيط ثلاثي المستويات يمكن للمستخدمين تخصيصها لتناسب أهدافهم.

لكن أحد العوامل السلبية الكبيرة هو عمر البطارية الذي يصل إلى 1.5 يوم مع الشاشة الملونة، وذلك بالرغم من أن ذلك يمتد إلى شهر في وضع الساعة العادية.

وتأتي Casio G-Squad Pro GSW-H1000 بألوان الأحمر والأسود والأزرق وتكلف 700 دولار في الولايات المتحدة و 600 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تصل في منتصف شهر مايو، وبالرغم من أنها لم تظهر بعد عبر موقع G-Shock الأمريكي، لكن يمكنك العثور عليها عبر موقع المملكة المتحدة وطلب تنبيهك عند وصولها.