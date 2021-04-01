مايكروسوفت تغلق تطبيق Cortana عبر أندرويد و iOS

دبي - يزن راشد - أغلقت شركة مايكروسوفت تطبيق كورتانا Cortana الخاص بها لنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

ويمثل هذا الإغلاق الخطوة الأحدث في سلسلة من التحركات لإنهاء دعم كورتانا عبر الأجهزة المتعددة، بما في ذلك سماعات Surface من مايكروسوفت.

ولم يعد تطبيق Cortana لنظامي التشغيل أندرويد و iOS مدعومًا، وقد قامت مايكروسوفت بإزالته من كل من App Store و Google Play Store.

وجاء في مذكرة الدعم الفني من الشركة: كما أعلنا في شهر يوليو، ننهي قريبًا دعم تطبيق Cortana عبر أندرويد و iOS، حيث تواصل كورتانا تطورها كمساعد إنتاجي.

وأضافت المذكرة: اعتبارًا من 31 مارس 2021، لن يعمل محتوى Cortana الذي أنشأته – مثل التذكيرات والقوائم – في تطبيق كورتانا المحمول، لكن لا يزال من الممكن الوصول إليه من خلال Cortana في ويندوز.

وتتوفر الآن تذكيرات وقوائم ومهام Cortana في تطبيق Microsoft To Do بدلاً من ذلك.

وأطلقت مايكروسوفت كورتانا للمرة الأولى لنظامي التشغيل أندرويد و iOS في شهر ديسمبر 2015.

وتم تصميم التطبيق في الأصل لتوصيل أجهزة الحاسب الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز 10 والهواتف المحمولة، لكنه فشل في جذب الانتباه بالرغم من إعادة التصميم الكبيرة.

وأدرك (ساتيا ناديلا) Satya Nadella، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، الصعوبات التي تواجهها الشركة في التنافس مع المساعدين الرقميين الآخرين قبل عامين، وكشف أن عملاقة البرمجيات لم تعد ترى Cortana كمنافس لأليكسا من أمازون أو سيري من آبل أو مساعد جوجل.

وكانت مايكروسوفت قد تصورت يومًا ما مستقبلًا مليئًا بالثلاجات والمحامص وأجهزة تنظيم الحرارة العاملة بواسطة كورتانا.

ووصل هذا الحلم إلى نهايته في وقت سابق من هذا الشهر عندما أزال مكبر الصوت الأول والوحيدة لكورتانا مساعد مايكروسوفت الرقمي.

ولم تعد الأجهزة الأخرى، مثل منظم الحرارة GLAS الذي يعمل بواسطة Cortana، مدعومًا أيضًا بواسطة مساعد مايكروسوفت الرقمي.

ومع ذلك، لم تنته كورتانا بالكامل، ولا تزال مايكروسوفت ترى قيمة في الذكاء الاصطناعي للمحادثات وتحاول الشركة إعادة وضع كورتانا كمساعد يمكنه تحسين عروض مايكروسوفت التي تركز على المؤسسة.