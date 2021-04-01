شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لفتح مكاتبها فى الولايات المتحدة فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط Google لفتح مكاتبها في الولايات المتحدة بقدرة محدودة في أبريل للموظفين الذين يرغبون في العمل بشكل شخصى، وفقا لما نقله موقع The Verge، يأتي هذا الإعلان بعد خطط Microsoft و Facebook و Uber للعودة إلى المكاتب في الأشهر المقبلة.

من المرجح أن تفتح المكاتب في أبريل، "بناءً على معايير محددة تشمل الزيادات في توافر اللقاح والاتجاهات التنازلية في حالات COVID-19".

وسيتمكن جميع الموظفين الذين يفضلون العمل عن بُعد من القيام بذلك حتى سبتمبر 2021، كذلك سيُطلب من أي شخص يقرر العمل شخصيًا اتباع إرشادات السلامة مثل ارتداء قناع، وممارسة التباعد الاجتماعي، واجتياز مسح صحي، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تقرأها صحيفة نيويورك تايمز تعلن عن الخطط.

وشاركت أمازون أيضًا تحديثًا حول الوقت الذي تتوقع فيه عودة معظم موظفيها إلى العمل شخصيًا، لم تغلق الشركة مكاتبها أبدًا، لكن أمازون تقول إن 10% فقط من موظفيها ما زالوا يتجهون للعمل.

ونظرًا لتوافر اللقاحات، تتوقع أمازون "أن يبدأ المزيد من الأشخاص في القدوم إلى المكتب خلال الصيف، على أن يعود معظمهم إلى المكتب بحلول أوائل الخريف" على حد قولها، ولا تزال الشركة تنظر إلى العودة "إلى ثقافة تتمحور حول المكتب على أنها الأساس لها.

في المقابل، عندما مددت Google خطة عملها عن بعد إلى سبتمبر، قال الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي إن الشركة ستستكشف أسابيع عمل مرنة، حيث يقضي الموظفون ثلاثة أيام في المكتب والباقي من وقتهم في المنزل.