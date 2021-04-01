دون كشف السبب.. إغلاق لعبة “PUBG Lite” بالكامل نهاية شهر أبريل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

قالت شركة ”كرافتون“ الكورية الجنوبية، أنها ستغلق لعبة ”PUBG Lite“ في 29 أبريل الحالي، حيث أوقفت الشركة الناشرة للعبة، التنزيلات الجديدة للعبة المستندة إلى الحاسب الشخصي، وتم إغلاق الموقع الرسمي فعليا، وسوف ينتهي دعم اللاعبين في 29 مايو.

وستكون نهاية شهر أبريل الحالي مناسبة لحرمان الكثيرين من نسخة واسعة الانتشار من اللعبة مع إغلاق PUBG Lite، وهي النسخة المجانية للعب من معركة الحياة والموت المخصصة للأجهزة ذات المستوى الأدنى.

ولم تقدم شركة ”كرافتون“ سببًا للإغلاق الوشيك، لكن كانت هناك علامات على وجود اضطرابات قبل ذلك بأشهر. ولن يؤثر قرار إيقاف تشغيل Lite على PUBG Mobile Lite، المكافئ الموجه نحو الهاتف، حيث ستظل هذه اللعبة كما هي.

وقالت الشركة في بيان لها: ”نحن ممتنون للغاية للشغف والدعم من العدد المذهل من معجبي PUBG LITE الذين كانوا معنا، وخلال الأوقات العصيبة لوباء فيروس كورونا، نأمل أن تكون PUBG LITE قادرة على تزويد معجبينا بطريقة ممتعة للبقاء آمنين“.

وأضافت: ”اتخذنا القرار الصعب بإغلاق الخدمة بعد الكثير من المداولات، وقد حان الوقت لانتهاء رحلتنا، ونخبرك مع الأسف أنه من المقرر أن تنتهي خدمة PUBG LITE في 29 أبريل 2021“.

وجاءت أخبار الإغلاق بعد إعلان الشركة الناشرة للعبة، في شهر نوفمبر الماضي، أن ”PUBG Lite“ أصبحت مجانية بالكامل، بعد التخلي عن نظام العملة داخل اللعبة L-Coin، وتم إطلاق اللعبة في النسخة التجريبية في شهر يناير 2019 في تايلاند، وانتقلت إلى أوروبا في شهر أكتوبر من العام نفسه.