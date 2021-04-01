تكنولوجيا: ابل تستعد للإعلان عن نظارة الواقع المعزز خلال بضعة أشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل للإعلان عن إصدارها الأول من نظارات الواقع الإفتراضي أو الواقع المعزز خلال بضعة أشهر من الآن.

شغلت نظارة ابل للواقع المعزز العديد من التسريبات خلال السنوات الماضية، إلا أن التقارير الأخيرة أكدت على أن النظارة مجهزة الآن بالفعل للإعلان الرسمي.

ويؤكد التقرير الذي نشر اليوم على أن شركة ابل في طريقها لكشف النقاب عن نظارة الواقع المعزز خلال مؤتمر المطوريين WWDC 2021 الذي يعقد خلال شهر يونيو.

كما أشار تقرير بلومبرغ إلى أن ابل ستقدم نظارة الواقع الإفتراضي أو المعزز في حدث يعقد فعلياً بحضور القنوات الإعلامية والمطوريين إلى جانب شركاء ابل.

أيضاً من المتوقع أن يكون مؤتمر WWDC 2021 هذا العام هو حدث الشركة الأخير الذي يبث فقط على شبكة الإنترنت، لذا من المتوقع أن تعود ابل العام المقبل لعقد مؤتمرات حية بحضور القنوات الإعلامية.

يذكر أن ابل حددت يوم 11 من يونيو لإنطلاق مؤتمر المطوريين WWDC 2021، حيث تكشف الشركة عن الإصدارات الجديدة من برمجيات الشركة، وخطط ابل القادمة لمنتجات الشركة.

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