تكنولوجيا: لينوفو تعتمد جهاز YOGA Tab 13 في FCC إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار لينوفو القادم YOGA Tab 13 في قاعدة بيانات FCC، حيث إعتمدت العملاق الصيني الجهاز إستعداداً للإعلان المرتقب.

أشارت التسريبات خلال شهر مارس إلى أن لينوفو تعمل على تطوير إصدار جديد من الأجهزة اللوحية المميزة من سلسلة YOGA، واليوم ظهر الجهاز اللوحي بالفعل في FCC.

ويظهر YOGA Tab 13 في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم YT-K606F، كما رصدر جهاز YOGA Tab 13 اللوحي أيضاً في منصة جوجل بلاي.

وتؤكد التسريبات على أن جهاز YOGA Tab 13 اللوحي يأتي بميزة دعم تقنية Wi-Fi 6 بتردد 5GHz، كما يدعم الإتصال عبر تقنية البلوتوث LE، ايضاً تعمل لينوفو على تصنيع الجهاز اللوحي بالفعل في السوق الصيني.

أيضاً كشفت التسريبات عن موقع زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الجهاز، ومن المتوقع أن ينطلق الجهاز برقاقة معالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11.

يذكر أن إصدار لينوفو السابق YOGA Smart Tab الذي أطلق في 2019 جاء بحجم شاشة 10.1 إنش، ودقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، بينما تشير التسريبات التي جاءت عبر جوجل بلاي إلى أن الإصدار الجديد YOGA Tab 13 يأتي بدقة 2K أو 1350 في 2160 بيكسل بكثافة عرض 240 بيكسل لكل إنش.

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