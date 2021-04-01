تكنولوجيا: سوني تحدد يوم 14 من أبريل لعقد مؤتمر Xperia الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة سوني يوم 14 من أبريل للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من سللسة هواتف Xperia، حيث من المقرر أن يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت.

تستعد شركة سوني لإطلاق إصدار جديد من هواتف Xperia لاحقاً هذا الشهر، حيث يبث الحدث على قناة الشركة الرسمية على شبكة اليوتيوب.

وتشير التوقعات إلى أن شركة سوني تخطط للإعلان خلال الحدث عن هاتف Xperia 1 III، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 4K، مع أبعاد 21:9 إلى جانب تحسينات في سطوع الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن يكون هذا الإصدار أحد الهواتف التي رصدت في قاعدة بيانات Geekbench، حيث رصد هاتف Xperia 1 III برقاقة معالج Snapdragon 765G وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سوني ستقدم خلال الحدث هاتف Xperia Compact الذي يأتي بحجم شاشة 5.5 إنش، إلا أن التسريبات لم تؤكد إطلاق هذا الإصدار خارج السوق الياباني.

أيضاً من المتوقع أن تكشف سوني عن إصدارات أخرى خلال هذا الحدث، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن إصدارات سوني الجديدة من الهواتف الذكية في الحدث المرتقب إنطلاقه لاحقاً هذا الشهر.

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