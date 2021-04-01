تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Oppo F19 برقاقة معالج Snapdragon 662

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo اليوم عن هاتف Oppo F19 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 662 وقدرة بطارية 5000 mAh.

ينطلق هاتف Oppo F19 بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

يدعم هاتف Oppo F19 رقاقة معالج Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يتميز هاتف Oppo F19 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً تقدم Oppo الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يتميز الهاتف بواجهة ColorOS 11.1 ونظام تشغيل Android 11، كما يأتي هاتف Oppo F19 بألوان الأسود، والأزرق وتكشف Oppo عن سعر الهاتف والأسواق التي ينطلق إليها خلال الفترة القادمة.

المصدر

اعلان





