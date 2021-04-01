إطلالة ابداعية لكاظم الساهر في إعلان آسياسيل (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - یطل القیصر کاظم الساهر بطریقة ابداعیة، بعد مسیرة حافلة بالإنجازات علی الصعیدین العربي والعالمي.

بعد مسیرة حافلة بالإنجازات علی الصعیدین العربي والعالمي، یطل علینا القیصر کاظم الساهر بطریقة ابداعیة.

وهذە المرة من خلال إعلان لشرکة آسیاسیل، حیث یظهر بشکل مختلف من خلال اداء احد أغانیه ضمن البومه الجدید الذي سیصدر قریبا، معبرا في الاعلان عن خدمة الـ 4G فائقة السرعة لشرکة آسیاسیل والتي انطلقت مؤخرا في العراق.