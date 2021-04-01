شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تحيل استحواذ Facebook على Giphy لإجراء تحقيق متعمق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحالت بريطانيا، استحواذ شركة فيسبوك على موقع Giphy على شبكة الإنترنت لإجراء تحقيق معمق بعد أن أبلغت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة هيئة الرقابة على المنافسة في البلاد أنها لن تقدم أي تعهدات لمعالجة مخاوفها وفقا لما نقلته رويترز.

ومنحت الهيئة التنظيمية الأسبوع الماضي Facebook و Giphy خمسة أيام عمل لتقديم مقترحات لمعالجة مخاوفها بشأن صفقة الاندماج، والتي قد تؤثر على الإعلانات الرقمية وتزويد الصور المتحركة.

وبدأت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تحقيقًا أوليًا في يناير في وقت كانت فيه شركة شبكات التواصل الاجتماعي ومقرها الولايات المتحدة تخضع لتدقيق تنظيمي عالمي بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

ووجدت أن Giphy، التي كانت ذات يوم منافسة لـ Facebook في الإعلانات الرقمية من خلال الرعاية المدفوعة خارج المملكة المتحدة، لديها خطط لتوسيع صفقات الرعاية إلى دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة التنظيمية: "إذا استمر دمج Giphy وFacebook ، فقد يكون لدى Giphy حافز أقل لتوسيع إعلاناتها الرقمية.

اشترت أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم موقع Giphy، وهو موقع ويب لإنشاء الصور المتحركة ومشاركتها، أو ملفات GIF ، في مايو من العام الماضي لدمجها مع تطبيق مشاركة الصور سريع النمو Instagram، ومع ذلك.