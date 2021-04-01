شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطلق صاروخا يحمل اسم جاجارين إلى الفضاء قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر في مجال الصناعات الفضائية بروسيا أن الاستعدادات جارية في البلاد لإطلاق صاروخ جديد إلى مدارات الأرض عشية الاحتفال بالذكرى الـ 60 لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء، وتبعا للمصدر فإن صاروخا روسيا من نوع Soyuz-2.1a سيطلق إلى الفضاء قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، سيزيّن بملصق كبير عليه صورة وتوقيع رائد الفضاء السوفيتي، يوري جاجارين، إضافة إلى الشعار المخصص للذكرى الـ 60 لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الصاروخ المذكور سيطلق في 9 أبريل المقبل، حاملا على متنه المركبة الروسية Soyuz MS-18، والتي ستنقل إلى المحطة الفضائية الدولية رائدي الفضاء الروسيين، أوليج نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورائد الفضاء التابع لناسا مارك فاندي هاي.

كما سيضم الطاقم الاحتياطي للرحلة المذكورة رائدي الفضاء الروسيين، أنطون شكابليروف وأوليغ أرتيوموف، ورائدة ناسا، آن ماكليين.

ويحتفل العالم في 12 أبريل المقبل بالذكرى الـ60 لإطلاق مركبة "فوستوك-1" السوفيتية التي حملت إلى مدارات الأرض قبل 6 عقود، يوري جاجارين، أول شخص وصل إلى الفضاء في رحلة مأهولة.