شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitter يتيح ملصقات Fleets لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وFleets هي نسخة أخرى من ميزة (القصص) الشائعة في معظم منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتيح لك نشر محتوى يظهر لمدة 24 ساعة فقط ثم يختفي تلقائيًا، كما تظهر في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية في تطبيق تويتر كما هو الحال في قصص إنستجرام.
ووفقا لموقع the verege، تمكن الخدمة عند إنشاء مجموعة من إضافة ملصقات عن طريق النقر مثلا على رمز الوجه المبتسم في الصف السفلي من شاشتك. عندما تفعل ذلك، سترى مجموعة من الملصقات المتحركة والرموز التعبيرية المصممة على Twitter (والتي يطلق عليها Twitter اسم "Twemoji")، وإذا كنت تبحث عن شيء ما في شريط البحث أعلى الشاشة، فسيقوم Twitter بسحب صور GIF مصدرها Tenor و Giphy المملوك لـ Facebook.
إذا سبق لك استخدام الملصقات على Snapchat أو Instagram ، فمن المفترض أن تكون هذه الميزة الجديدة مألوفة لك تمامًا.
ومع ذلك، قد تبدو هذه الميزة مألوفة للغاية لأن كل من Snapchat و Instagram قدمها لسنوات. لكن Twitter لا يزال في الأيام الأولى مع Fleets ، والذي أصبح متاحًا للجميع مرة أخرى في نوفمبر، لذلك ربما تكون الملصقات مجرد علامة أولى على المزيد من الإضافات القادمة.