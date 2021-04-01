شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitter يتيح ملصقات Fleets لجميع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت شركة تويتر للتواصل الاجتماعي أنها ستضيف ملصقات إلى مواقعها والتي تشبه قصص سناب شات، وذلك للمستخدمين على كل من Android و iOS، يأتى ذلك بعد اختبارها مبدئيًا مع المستخدمين في اليابان منذ نوفمبر الماضى، حيث يقوم Twitter الآن بإحضار ملصقاته المتحركة الخاصة بـ Fleets إلى جميع المناطق، مما يوفر خيارًا جديدًا لتحسين مشاركاتك داخل أداة تشبه القصص.

وFleets هي نسخة أخرى من ميزة (القصص) الشائعة في معظم منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتيح لك نشر محتوى يظهر لمدة 24 ساعة فقط ثم يختفي تلقائيًا، كما تظهر في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية في تطبيق تويتر كما هو الحال في قصص إنستجرام.

ووفقا لموقع the verege، تمكن الخدمة عند إنشاء مجموعة من إضافة ملصقات عن طريق النقر مثلا على رمز الوجه المبتسم في الصف السفلي من شاشتك. عندما تفعل ذلك، سترى مجموعة من الملصقات المتحركة والرموز التعبيرية المصممة على Twitter (والتي يطلق عليها Twitter اسم "Twemoji")، وإذا كنت تبحث عن شيء ما في شريط البحث أعلى الشاشة، فسيقوم Twitter بسحب صور GIF مصدرها Tenor و Giphy المملوك لـ Facebook.

إذا سبق لك استخدام الملصقات على Snapchat أو Instagram ، فمن المفترض أن تكون هذه الميزة الجديدة مألوفة لك تمامًا.

ومع ذلك، قد تبدو هذه الميزة مألوفة للغاية لأن كل من Snapchat و Instagram قدمها لسنوات. لكن Twitter لا يزال في الأيام الأولى مع Fleets ، والذي أصبح متاحًا للجميع مرة أخرى في نوفمبر، لذلك ربما تكون الملصقات مجرد علامة أولى على المزيد من الإضافات القادمة.