M.Vision X و M.Vision POP .. مركبات مفاهيمية من هيونداي

دبي - يزن راشد - كشفت شركة Hyundai Mobis عن المركبات المفاهيمية الجديدة M.Vision X و M.Vision POP، التي تعكس طريقة التنقل المشترك في حقبة ما بعد فيروس كورونا.

وتعتبر مركبة M.Vision X عبارة عن نظام للتنقل بأربعة مقاعد يوفر تجربة مخصصة بناءً على تفسير فريد للمساحة الداخلية، ويعني حرف X في M.Vision X توسيع الاتصال والتجربة المتصلة والرحلات الاستكشافية إلى مساحة جديدة.

وبالنظر إلى أنه يمكن تحويل نوافذ السيارة إلى شاشة عرض ذات سمة خاصة Virtual Space Wall، فمن الممكن استخدام جميع نوافذ السيارة الشفافة بزاوية 360 درجة كشاشة لمشاهدة الألعاب الرياضية أو العروض.

ويمكن أيضًا التحكم المخصص في شاشات العرض في M.Vision X عبر عدة شاشات مثبتة في نوافذ السيارة.

وقد يستخدم بعض الركاب الشاشة كنافذة شفافة ويستمتعون بالمناظر الخارجية، بينما قد يستخدمها آخرون كشاشة لمشاهدة فيلم، ومن الممكن أيضًا تغيير المقاعد الداخلية وفقًا للغرض منها بحيث يمكن استخدامها في كلا الاتجاهين.

ويوجد على كل جانب من الجوانب الأربعة لقمرة القيادة المركزية المدمجة شاشة بقياس 28 إنشًا، وتتواصل قمرة القيادة المركزية المدمجة هذه مع الركاب بطريقة خالية من التلامس باستخدام وظائف التعرف على الإيماءات.

ونتيجة لذلك، يمكن للركاب التحكم في جميع الوظائف المتعلقة بالقيادة، مثل: وضع القيادة الذاتية ومكبرات الصوت بتقنية الذكاء الاصطناعي والمعلومات الترفيهية.

وهناك أيضًا وظيفة تعقيم تستخدم إضاءة الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم السيارة تلقائيًا بمجرد خروج الركاب من السيارة.

وتعتبر M.Vision POP بمثابة مفهوم التنقل الصغير بشكل استثنائي القائم على المركبات الكهربائية، الذي تم تطويره تحت شعار Tech Joy الخاص بشركة هيونداي، وتم التركيز على منح المستخدمين المتعة من خلال تقارب أحدث تقنيات Hyundai Mobis.

وتتميز مركبة M.Vision POP بما يسمى PHOBILITY، وهي كلمة مركبة من الهاتف والتنقل، وتعني التنقل الذي يتمتع به الهاتف الذكي، وهي تقنية تنقل جديدة تقدم مفهوم الهاتف الذكي الذي يتحكم بعجلة القيادة.

ويصبح الهاتف الذكي الموجود في عجلة القيادة بمثابة مقصورة قيادة السيارة نفسها مع واجهات شاشة الملاحة في الهاتف الذكي والشاشة الأمامية للسيارة.

ويمكن أيضًا استخدام وظيفة التعرف على المستخدم أو التعرف على الصوت، ومن الممكن أيضًا استخدام مستشعرات الهاتف الذكي للتوجيه اللاسلكي للسيارة.

ومع ذلك، فإن الميزة الرئيسية لهذه المركبة هي وحدة الزاوية الإلكترونية، حيث تدور كل من العجلات الأربع حتى 180 درجة جانبياً، مما يسمح للسيارة بالتحرك من جانب إلى جانب، أو حتى الدوران 360 درجة في مكانها.

ومن الناحية العملية، قالت Hyundai Mobis: إنها تريد استكشاف كيفية دمج تقنية التنقل مع التغييرات التي أجراها الأشخاص بسبب جائحة فيروس كورونا، وهي واحدة من أوائل صانعي السيارات الذين أظهروا كيف يمكن أن يبدو ذلك.