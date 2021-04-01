VSS Imagine .. سفينة الفضاء من Virgin Galactic

دبي - يزن راشد - شركة فيرجن جالاكتيك Virgin Galactic للسياحة الفضائية التابعة لرجل الأعمال (ريتشارد برانسون) Richard Branson عن طائرة فضائية جديدة أطلق عليها اسم VSS Imagine.

وتمثل VSS Imagine السفينة الفضائية الأولى التي تضاف إلى أسطول الشركة المتنامي من المركبات شبه المدارية.

وتتطلع الشركة إلى استئناف الرحلات التجريبية في الأشهر المقبلة في مقرها في صحراء نيو مكسيكو.

وصممت VSS Imagine بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل أسرع من SpaceShipTwo، وهي الركيزة الحالية لجهود الشركة لبدء أعمالها في مجال السياحة الفضائية في عام 2022.

وقال (مايكل كولجلازيير) Michael Colglazier، الرئيس التنفيذي لشركة Virgin Galactic: سفينة الفضاء VSS Imagine ستكون أول سفينة من نموذج SpaceShip III تنضم إلى الأسطول، وتتبعها سفينة Inspire، التي نعمل على تحويلها إلى محور تصنيعنا الآن.

ومن الناحية الوظيفية، فإن SpaceShip III هي نفسها SpaceShipTwo التابعة للشركة، التي يطلق عليها اسم VSS Unity.

لكن تم تصميم SpaceShip III بطريقة معيارية من شأنها أن تتيح وقت استجابة أسرع لإعادة إقلاع الرحلات الجوية، كما قال كولجلازيير.

وأضاف: صممت VSS Imagine بطريقة يمكننا من خلالها سحب لوحة للوصول إلى منطقة ربما لم نتمكن من الوصول إليها بطريقة سهلة سابقًا عبر SpaceShipTwo.

وتستعد VSS Imagine هذا الصيف للخضوع لاختبار الانزلاق الأول – إسقاطها من الجو عبر طائرتها الحاملة والعودة إلى الأرض – في منشأة Spaceport America التابعة للشركة في نيو مكسيكو.

وتمثل تعديلات التصميم التي تمنح SpaceShip III ميزة تجديد أسرع على SpaceShipTwo تحول Virgin Galactic في التركيز إلى العمليات الكثيفة الإنتاج، حيث تستعد الشركة لرحلة العملاء الأولى في بداية عام 2022.

وتزن السفينة الفضائية أقل قليلاً من SpaceShipTwo، و قد تبدو المقصورة الداخلية مختلفة قليلاً، وقال كولجلازيير: ما تعلمناه من VSS Unity من خلال اختبارات الطيران تم تضمينه في فئة SpaceShip III هذه.

وتأتي الرحلة التجريبية التالية للشركة عبر SpaceShipTwo في وقت ما في شهر مايو.

وتم تأجيل هذا الاختبار لعدة أشهر بعد أن تم إحباط محاولة في شهر ديسمبر في منتصف الرحلة بعد أن أشعلت السفينة محركاتها بعد إطلاقها في الجو من سفينتها الأم، VMS Eve.

وقال مسؤولو الشركة الشهر الماضي: إن سبب إحباط المحاولة هو التداخل الكهرومغناطيسي الذي أدى إلى إعادة تشغيل حاسب الرحلة.