LF-Z من Lexus تقدم نظرة على السيارات الكهربائية القادمة

دبي - يزن راشد - تتبع شركة تويوتا بقية أقرانها في صناعة السيارات الكهربائية بالكامل، ويشمل هذا الآن علامتها التجارية الفاخرة، لكزس Lexus، حيث كشفت العلامة التجارية اليابانية عن السيارة المفاهيمية LF-Z، التي تدور حول رسم مسار الشركة نحو مستقبل كهربائي.

ولم تكن لكزس متحمسة للغاية للسيارات الكهربائية، فقد كشفت عن أول سيارة لها في أواخر عام 2019، وحتى بعد ذلك كانت تبيع نسخة معدلة الغرض من سيارة موجودة لجمهور محدود.

ومع ذلك، فإن العلامة التجارية المملوكة لشركة تويوتا على استعداد لتعميق التزامها تجاه المركبات الكهربائية، وقدمت للتو سيارة LF-Z التي تلمح إلى طريقها نحو السيارات الكهربائية.

وتقدم السيارة المفاهيمية فكرة عن المظهر البسيط والآسر الذي تريده لكزس للسيارات الكهربائية.

وتعد تقنية الدفع الرباعي الجديدة، Direct4، بتحكم أكثر دقة في المحركات الكهربائية التي تتكيف مع المواقف المختلفة وتوفر أداءً سريعًا.

وتمثل Direct4 في الأساس مجرد نسخة ذات علامة تجارية من توجيه عزم الدوران الذي من شأنه أن يدفع القوة إلى كل عجلة بشكل مستقل، مما يحسن التماسك في المواقف عالية الأداء.

وتقدر لكزس وقتًا يبلغ ثلاث ثوانٍ من أجل الوصول من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وتتوقع الشركة أيضًا أن يبلغ المدى 373 ميلًا من بطارية 90 كيلوواط، التي تم وضعها بشكل طولي لتقوية الهيكل والحفاظ على هدوء المقصورة.

وتم تصميم المقصورة الداخلية حول بيئة خالية من الإلهاء مع شاشة عرض للرأس، ونظام شاشة تعمل باللمس يركز على السائق (لا توجد شاشات بجانب الراكب هنا) ومساعد صوت AI يتعرف على تفضيلاتك مع إبقاء عينيك على الطريق.

وتم تنسيق المفاتيح المثبتة على عجلة القيادة وشاشة السيارة الأمامية بشكل كبير لإيجاد مساحة فيها وظائف مختلفة، مثل: نظام الملاحة ونظام الصوت واختيار وضع القيادة.

وتساعدك لوحة السقف التي تعمل باللمس على التحدث إلى ركاب المقاعد الخلفية، ومثل تيسلا، هناك عجلة قيادة جديدة بدلاً من عجلة القيادة التقليدية.

وتستعد شركة صناعة السيارات أيضًا ليوم يستخدم فيه مالك السيارة مفتاحًا رقميًا، ويتيح للآخرين الوصول إلى سيارته، سواء كان ذلك صديقًا ذاهبًا في رحلة أو ساعيًا يقوم بتوصيل الطرود إلى صندوق السيارة.

ولا تتوقع وصول LF-Z إلى مرحلة الإنتاج دون تغييرات كبيرة، حيث إنها تمثل مجموعة من التقنيات التي تريد لكزس تحقيقها بحلول عام 2025، عندما يكون لكل نموذج تنتجه الشركة إصدار EV أو هجين.

وقالت الشركة: إنها تقدم 20 سيارة جديدة بحلول عام 2025 و 10 منها فقط تكون كهربائية بالكامل أو هجينة أو تعمل بالهيدروجين.