Stack .. تطبيق تجريبي من جوجل لمسح المستندات وتصنيفها

دبي - يزن راشد - أطلقت حاضنة شركة جوجل الداخلية المسماة Area 120 ماسحًا ضوئيًا قويًا للمستندات يعمل بالذكاء الاصطناعي لنظام أندرويد يسمى Stack.

ويستعير Stack التكنولوجيا الكامنة وراء الأداة القوية DocAI للمؤسسات لعملاقة البحث لتحليل المستندات.

والنتيجة النهائية هي تطبيق ماسح ضوئي للمستندات للمستهلك لنظام أندرويد تقول جوجل: إنه يتحسن بشكل كبير مقارنة ب​الماسح الضوئي للجوال عن طريق التصنيف التلقائي للمستندات في مجموعات اسمية وتمكين البحث عن النص الكامل من خلال محتويات المستندات وليس العنوان فقط.

وقال (كريستوفر بيدريغال) Christopher Pedregal، رئيس فريق Stack، في بيان: انضممت إلى جوجل قبل عامين عندما تم الاستحواذ على شركتي التعليمية الناشئة Socratic، واستخدمنا في Socratic الرؤية الحاسوبية وفهم اللغة من جوجل لتسهيل التعلم لطلاب المدارس الثانوية، وتساءلت عما إذا كان بإمكاننا تطبيق التقنيات نفسها لتسهيل تنظيم المستندات.

وبعد الاستحواذ، انضم بيدريغال وزميله (ماثيو كوان) Matthew Cowan إلى Area 120 من جوجل، حيث ابتكروا تطبيقًا يمكنه استخدام DocAI وتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين عملية مسح الإيصالات والفواتير والمستندات المهمة الأخرى.

ويستخدم التطبيق المصادقة البيومترية من جوجل عبر أندرويد، بحيث يمكنك تأمين المستندات الحساسة خلف مسح الوجه أو بصمات الأصابع لإلغاء قفل البرنامج.

كما أنه ينشئ تلقائيًا حقولًا للفواتير الممسوحة ضوئيًا حتى تتمكن من ملء تواريخ الاستحقاق وغيرها من المعلومات المهمة.

ويتم إطلاق التطبيق، مثل الكثير من جهود جوجل التجريبية، من أجل الاستخدام وليس مع أي نموذج عمل حقيقي ملموس مرفق أو خارطة طريق محددة لتحقيق الدخل.

ويؤكد بيدريغال أن الوقت مبكر بالنسبة إلى Stack، مما يعني أن التطبيق لا يزال بإمكانه فهم الأمور بشكل خطأ، لكنه يأمل أن ينتشر التطبيق.

ويعني هذا أيضًا أنه يمكن، في أي لحظة، إرساله إلى مقبرة جوجل، لكن من المفترض وجود خيار تصدير لمستنداتك إذا حدث ذلك في وقت ما في المستقبل.

ويبدو Stack بديلًا قويًا للماسح الضوئي العادي للمستندات، وليس هناك الكثير من الشركات التي تتفوق على جوجل في مجال فهم النص والتعرف على الصور.