Krafton تغلق لعبة PUBG Lite بالكامل في 29 أبريل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Krafton أنها تغلق PUBG Lite في 29 أبريل، وأوقفت الشركة الناشرة للعبة التنزيلات الجديدة للعبة المستندة إلى الحاسب الشخصي، وتم إغلاق الموقع الرسمي فعليًا، وينتهي دعم اللاعبين في 29 مايو.

وهناك عدد قليل من الإصدارات المختلفة من لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds أو PUBG – وهي اللعبة التي ألهمت مجموعة كبيرة من المنافسين – التي يمكنك لعبها على كل شيء بدءًا من هاتفك ذو الإمكانات المتواضعة وحتى منصة الألعاب المتطورة.

ومع ذلك، في نهاية شهر أبريل، ستكون القائمة أقصر، مع إغلاق PUBG Lite، وهي النسخة المجانية للعب من معركة الحياة والموت المخصصة للأجهزة ذات المستوى الأدنى.

ولا يؤثر قرار إيقاف تشغيل Lite على PUBG Mobile Lite، المكافئ الموجه نحو الهاتف، حيث تظل هذه اللعبة كما هي.

ولم تقدم شركة Krafton سببًا للإغلاق الوشيك، لكن كانت هناك علامات على وجود اضطرابات قبل ذلك بأشهر.

وقالت الشركة: نحن ممتنون للغاية للشغف والدعم من العدد المذهل من معجبي PUBG LITE الذين كانوا معنا، وخلال الأوقات العصيبة لوباء فيروس كورونا، نأمل أن تكون PUBG LITE قادرة على تزويد معجبينا بطريقة ممتعة للبقاء آمنين.

وأضافت: اتخذنا القرار الصعب بإغلاق الخدمة بعد الكثير من المداولات وقد حان الوقت لانتهاء رحلتنا، ونخبرك مع الأسف أنه من المقرر أن تنتهي خدمة PUBG LITE في 29 أبريل 2021.

وجاءت أخبار الإغلاق بعد إعلان الشركة الناشرة للعبة في شهر نوفمبر الماضي أن PUBG Lite أصبحت مجانية بالكامل، بعد التخلي عن نظام العملة داخل اللعبة L-Coin.

وتم إطلاق اللعبة في النسخة التجريبية في شهر يناير 2019 في تايلاند، وانتقلت إلى أوروبا في شهر أكتوبر من العام نفسه.

وبالرغم من عدم توفر إحصائيات خاصة باللاعبين، فليس سراً أنه لم يكن هناك جمهور كبير، حيث تم تصميم Lite لجعل تجربة PUBG في متناول الأشخاص الذين قد تواجه أجهزة الحاسب المتواضعة صعوبة مع اللعبة العادية.

ويشير الإغلاق إلى أن العديد من لاعبي الحاسب الشخصي كانوا راضين عن استخدام اللعبة الكاملة بدلاً من ذلك.