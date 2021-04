إنستاجرام تطلق Reels Remix التي تشبه TikTok Duet

دبي - يزن راشد - Re-re-re-remix 🤩



منصة إنستاجرام رسميًا ميزة جديدة تسمى Remix، التي توفر طريقة لتسجيل فيديو Reels إلى جانب مقطع فيديو من مستخدم آخر.

ويشبه الخيار ميزة Duets الحالية في TikTok، التي تتيح للمستخدمين أيضًا التفاعل مع محتوى فيديو لشخص آخر أثناء إنشاء محتوى الخاص بهم.

وخضعت ميزة إنستاجرام الجديدة للاختبار العام سابقًا، لذلك ربما يكون بعض مستخدمي إنستاجرام قد تمكنوا من الوصول إليها.

وتحاكي Reels تيك توك بطرق متعددة، وتحصل الآن على ميزة أخرى من تطبيق الفيديو الشهير، بحيث يمكن للمستخدمين الآن عبر إنستاجرام استخدام Remix Reels، مما يعني أنه يمكنهم تحميل مقطع فيديو بجوار مستخدم آخر، بناءً على المقطع الأصلي.

وظهرت خطط إنستاجرام بشأن Remix حديثًا، كما تعمل منصة سناب شات على تطوير ميزة Remix خاصة بها.

وتعد Duets في TikTok جزءًا أساسيًا لجعل التطبيق يبدو وكأنه شبكة اجتماعية وأقل من مجرد تجربة مشاهدة فيديو سلبية.

ويستفيد المستخدمون من Duets للغناء أو الرقص أو المزاح أو التمثيل بجانب فيديو مستخدم آخر، ويفعلون أشياء مثل طهي وصفة لشخص آخر، أو تسجيل فيديو لرد فعل، أو حتى مجرد مشاهدة فيديو من صانع محتوى أصغر لمنحه دفعة.

وأطلق منافسو TikTok، مثل Instagram Reels أو Snapchat Spotlight أو YouTube Short، تجارب الفيديو القصيرة دون مجموعة كاملة من المشاركة أو ميزات التحرير مثل TikTok، مما يجعل تطبيقاتهم تبدو وكأنها مقلدة.

ويعد Reels Remix خطوة أولى نحو تغيير هذا التصور، من خلال منح المستخدمين خيارًا مهمًا واحدًا على الأقل للمشاركة والتعاون مع زملائهم المبدعين.

وستكون الميزة متاحة فقط عبر Reels التي تم تحميلها حديثًا، لذلك، إذا كنت تريد استخدامها مع فيديوهات Reels الأقدم، فأنت بحاجة إما إلى إعادة تحميلها أو الرجوع إلى فيديوهات Reels القديمة وتمكين Remix.

وتظهر فيديوهات Reels Remix جنبًا إلى جنب مع أي Reels أخرى قمت بتسجيلها في علامة التبويب Reels في حسابك عبر إنستاجرام، وستتمكن من تتبع من قام بإعادة دمج المحتوى الخاص بك من خلال علامة تبويب النشاط في إنستاجرام.

وتقول إنستاجرام: إن هذه الميزة يتم طرحها بدءًا من اليوم، ويتم تمكينه افتراضيًا عبر جميع فيديوهات Reels الجديدة المنشورة من حساب عام.

وتم إطلاق Reels في شهر أغسطس من العام الماضي وأضافت إنستاجرام مع مرور الأشهر المزيد من الميزات المشابهة لتيك توك مع إلغاء التأكيد أيضًا على أي محتوى تمت إعادة تدويره.

ومن الواضح أن الشركة جادة في جعل المحتوى الفيديوي القصير دعامة أساسية، حيث أضافت زر Reels إلى شاشتها الرئيسية.