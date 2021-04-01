شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تفوز بعقد قيمته 21.9 مليار دولار لتوريد سماعات رأس للجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت، إنها فازت بصفقة لبيع سماعات الواقع المعزز للجيش الأمريكي بناءً على منتج HoloLens الخاص بها وبدعم من خدمات الحوسبة السحابية Azure.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم مايكروسوفت قوله إن العقد قد تصل قيمته إلى 21.88 مليار دولار على مدى عشر سنوات بحسب ما نقلته رويترز.

على مدار العامين الماضيين، عملت Microsoft مع الجيش في مرحلة إنشاء النماذج الأولية لما يسمى بنظام التعزيز المرئي المتكامل أو IVAS. وقالت الشركة إن الجيش انتقل إلى مرحلة إنتاج المشروع.

في منشور بالمدونة، قال الزميل التقني في Microsoft Alex Kipman إن سماعات الرأس مصممة لتقديم "وعي معزز بالحالة، وتمكين مشاركة المعلومات واتخاذ القرار في مجموعة متنوعة من السيناريوهات."

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن السماعات ستصنع في الولايات المتحدة.

كانت Microsoft أيضًا في خط للفوز بعقد JEDI للحوسبة السحابية بقيمة 10 مليارات دولار مع البنتاجون، لكن العقد لا يزال محل نزاع في دعوى قضائية رفعتها Amazon.com Inc، وأخبر مسئولو البنتاجون المشرعين الأمريكيين في فبراير أن وزارة الدفاع قد تتخلى عن العقد إذا النزاع باق في المحاكم.

بعد أن أعلنت Microsoft عن عقد بقيمة 480 مليون دولار في عام 2018 لتزويد الجيش بنماذج أولية، قدم 94 عاملاً على الأقل التماسًا إلى الشركة لإلغاء الصفقة والتوقف عن تطوير "أي وجميع تقنيات الأسلحة" حسبما ذكر تقرير لرويترز.