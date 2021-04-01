شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تدريب الذكاء الاصطناعى على إنتاج كذبة أبريل.. تفتكر اقترح إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرادت جانيل شين باحثة كمبيوتر معرفة ما إذا كان بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يولد بعض المقالب في يوم كذبة أبريل، لذلك كلفت الباحثة برنامج النمذجة اللغوية الشهير GPT-3 بإيجاد المقالب التى يمكن أن يستخدمها الناس، واقترح أحد إصدارات الشبكة العصبية أن تنقسم مرتبتك إلى نصفين، واقترح آخر "إنشاء لغة سرية لا يفهمها أحد سواك وقطتك."

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحب شين، عالمة أبحاث البصريات في Boulder Nonlinear Systems، التلاعب بما تسميه "غرابة الذكاء الاصطناعي"، وهي تجارب في التعلم الآلي غالبًا ما يكون لها نتائج مرحة.

كلفت الشبكات العصبية بابتكار افتتاحية رسائل إطراء من قبل، وإخبار نكات، وقد قامت الآن بتعليم التكنولوجيا لإنشاء مقالب كذبة أبريل، ولجأت إلى Generative Transformer 3 ، أو GPT-3، وهي خوارزمية معقدة تستخدم التعلم العميق لإنتاج نص يشبه الإنسان.

وأوضحت شين أن تدريب GPT-3 عبر الإنترنت تضمن بالفعل الكثير من قوائم مزح كذبة أبريل، لذلك أعطت أربعة أشكال مختلفة من البرنامج قائمة جديدة لإكمالها.

اقترح DaVinci ، أقوى متغيرات GPT-3 ، إنشاء لغة سرية لا يمكن فهمها إلا أنت وقطتك، وتضمنت المقالب الأخرى التي ابتكرتها قطع مرتبتك إلى نصفين، ووضع مفاتيح سيارتك في الفريزر، ثم نسيان المكان الذي تركتها فيه.

وأخبرها الإصدار كوري، ثاني أكبر نوع من أنواع GPT-3، أن تقوم بتركيب ميكروويف مزيف على الحائط لا تستخدمه أبدًا، فيما كانت بعض المقالب مؤلمة جدا وغير منطقية، حيث اقترح أحد الإصدارات "صب كوبًا من القهوة في حضنك".