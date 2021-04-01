تويتر يطرح تقنية تضفي المزيد من “المتعة” إلى التغريدات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 01:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

كشفت تقارير صحفية أن تطبيق “تويتر” يستعد لطرح تقنية تضفي المزيد من المتعة إلى التغريدات.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “تويتر” يسمح حاليا بإضافة الملصقات والصور المتحركة إلى خاصية “فلييتس” الشهيرة.

ولن يصبح لزاما على الشخص استخدام تطبيق آخر لإضافة الملصقات والصور المتحركة إلى القصص الخاصة به.

ووضع “تويتر” أيقونات جديدة أطلق عليها “صور متحركة” و”تيوإيموجي” لإضافة الملصقات والصور المتحركة والرموز التعبيرية إلى كافة المنشورات الخاصة بالمستخدم وقصصه.

وباتت تلك التقنية متاحة عبر إصداري التطبيق على نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” على هواتف آيفون، وذلك بحسب “سبوتنيك”.