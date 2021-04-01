تكنولوجيا: مايكروسوفت تغلق تطبيق Cortana على منصتي iOS والأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت عملاق البرمجيات رسمياً في 31 من مارس بإغلاق تطبيق المساعد الرقمي Cortana على منصتي iOS والأندوريد، على أن يستمر العمل بالمساعد الرقمي على منصة Windows 10.

قدمت شركة مايكروسوفت تطبيق Cortana المساعد الرقمي للمستخدمين على منصتي الأندوريد وiOS، حيث ينافس التطبيق كلاً من مساعد جوجل الرقمي وأيضاً Siri.

ولقد أوضحت صفحة الدعم الخاصة بشركة مايكروسوفت أن تطبيق Cortana قد تم إغلاقه بشكل كامل على منصتي التشغيل، كما أكدت عملاق البرمجيات على أن الشركة تتوقف عن دعم التنبيهات والقوائم التي لن تعمل خلال الفترة القادمة على الهواتف الذكية.

من جانب أخر أكدت مايكروسوفت على أنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى القوائم والتنبيهات عبر تطبيق Cortana على منصة Windows 10.

يذكر أن مايكروسوفت قد أعلنت خلال شهر يوليو من عام 2020 على خططها لإغلاق تطبيق Cortana بشكل رسمي، حيث تتجه الشركة للتركيز على الذكاء الإصطناعي للمساعد الرقمي في تطبيقات Microsoft 356.

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