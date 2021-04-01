تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف vivo X60t برقاقة معالج Dimensity 1100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن هاتف vivo X60t وهو إصدار جديد من سلسلة هواتف vivo X60 ينطلق خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Dimensity 1100.

تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف vivo X60 خلال الفترة القادمة بعنوان vivo X60t، حيث رصد الهاتف بالفعل في قوائم “China Telecom”، مع الكثير من تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

وينطلق هاتف vivo X60t خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Dimensity 1100 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم V2085A ونظام تشغيل Android 11، كما يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 1080 في 2376 بيكسل، كما يأتي الهاتف بقياسات 159.63 في 75.01 في 7.4مم، ووزن 175 جرام.

ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل حيث تشير التوقعات إلى أن الأول يتميز بزوايا عرض واسعة، بينما يضم الأخر عدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين أو 3 مرات.

كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، وتتميز البطارية بقدرة 4220 mAh، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بسعر 564 دولار للأسواق، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هاتف vivo X60t.

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