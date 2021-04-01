شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Virgin Galactic تكشف عن طائرتها الجديدة واستعدادات وصولها للفضاء هذا الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Virgin Galactic عن مركبة فضائية جديدة تسمى VSS Imagine مصممة لتعكس البيئة من حولها وهي تتحرك عبر السحب، في طريقها إلى الفضاء، وهذه الطائرة الفضائية الجديدة هي الجيل الثالث من الطائرات التي طورتها شركة Virgin Galactic ومقرها نيومكسيكو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من المقرر أن تبدأ رحلات الطيران داخل الغلاف الجوي للأرض من VSS Imagine هذا الصيف في سماء نيو مكسيكو، تليها رحلات جوية شبه مدارية في السنوات التالية إذا نجحت الاختبارات المبكرة.

كما سيطير المؤسس السير ريتشارد برانسون إلى حافة الفضاء بحلول نهاية الصيف، كما أكدت الشركة، على متن VSS Unity، وهي طائرة الفضاء من الجيل الثاني الحالية، والمركبة التي ستعمل تجاريًا في أوائل عام 2022.

كما ستجرى Virgin Galactic بتشغيل رحلتين تجريبيتين بدءًا من مايو، الأولى مع طيارين فقط، والثانية تحمل طاقمًا كاملاً إلى حافة الفضاء.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول تكلفة الطائرة الفضائية الجديدة، أو سعر التذاكر، لكن يُشاع أن SpaceShipTwo تكلف حوالي 400 مليون دولار (290 مليون جنيه إسترليني) لتطويرها، ومركبة VSS Imagine هي أول طائرة فضائية تعتمد على مركبة من فئة Spaceship III.

وتقول Virgin Galactic إن الطائرة الفضائية الجديدة تعرض ابتكار الشركات في التصميم وتجربة رواد الفضاء، مضيفًا أنها توضح التقدم نحو التصميم والإنتاج الفعال.

وصُممت مركبة الجيل الجديد لتوسيع نطاقها بسهولة أكبر، مع إنتاج طائرة مشابهة وهى VSS Inspire، التي بدأت بالفعل في كاليفورنيا.